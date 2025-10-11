अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर बन कर ठग ने उड़ाए 15 लाख, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

संवाद सूत्र, अयोध्या। आवासीय भूमि दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी कर्मचारी से 15 लाख रुपये की ठगी और मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय बलरामदास ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला प्रॉपर्टी डीलर बन 15 लाख रुपये की ठगी करने व पैसाें की मांग करने पर मारपीट व धमकाने का है।

शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार ने अधिवक्ता अमन श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थनापत्र दिया। कहा कि वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं और मकान खरीदने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से ऋण लिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमरनाथ मौर्य से हुई, जिसने स्वयं को श्री गणपति ट्रेडर्स नामक कंपनी का स्वामी बताया। विश्वास में लेकर उसने देवकाली रोड स्थित जमीन दिखाते हुए निवेश पर दस प्रतिशत लाभांश का लालच दिया। अश्वनी ने अपने व पत्नी के खातों से कुल 15 लाख रुपये अमरनाथ के बैंक खाते में स्थानांतरित किए। शुरुआत में कुछ धन लौटाने के बाद आरोपित ने बैनामा टाल दिया और बाद में पैसे लौटाने से भी मना कर दिया।