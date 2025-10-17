योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी तेज, अवध विश्वविद्यालय के हजारों वॉलिंटियर्स जुटे

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अयोध्या के नवां दीपोत्सव 2025 को अब तक का सबसे भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। प्रभु श्रीराम की नगरी में दीपों की आभा से जगमगाने वाले इस महाउत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में डाॅ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या इस प्रान्तीयकृत दीपोत्सव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह के निर्देशन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और हजारों स्वयंसेवकों की टीम ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी दीपोत्सव स्थल पर सेवा और समर्पण की नई मिसाल कायम की।

रिजर्व बसों से वॉलिंटियर्स हुए रवाना

सुबह 10 बजे से विश्वविद्यालय परिसर से रिजर्व बसों में स्वयंसेवकों को राम की पैड़ी के लिए रवाना किया गया। यातायात संयोजक प्रो. अनूप कुमार ने बताया कि प्रातः काल से ही बड़ी संख्या में वॉलिंटियर्स उपस्थित हुए, जिनके उत्साह और ऊर्जा से पूरा परिसर गूंज उठा। सभी स्वयंसेवकों को निर्धारित समूहों में बांटकर दीपोत्सव स्थल तक भेजा गया ताकि घाटों पर दीप बिछाने का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो सके।

कुलपति ने किया सभी घाटों का निरीक्षण

कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह ने दीपोत्सव स्थल पर पहुंचकर विभिन्न टीमों के साथ सभी घाटों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि “दीपोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम की मर्यादा और आदर्शों का लोक उत्सव है। इसे रामकाज समझकर हर स्वयंसेवक पूरे मनोयोग से योगदान दे रहा है।”

60 फीसदी से अधिक दीप बिछाने का कार्य पूर्ण

विश्वविद्यालय की टीम ने बताया कि इस समय 60 फीसदी से अधिक दीप बिछाए जा चुके हैं, जबकि कई घाटों ने आज ही अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया। सभी 56 घाटों पर घाट प्रभारी और समन्वयकों की देखरेख में दीप सजाने का कार्य तेज गति से चल रहा है।