    योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी तेज, अवध विश्वविद्यालय के हजारों वॉलिंटियर्स जुटे

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:20 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का नवां दीपोत्सव 2025 अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हजारों स्वयंसेवक और शिक्षक इस महाउत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 60% से अधिक दीप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। यह दीपोत्सव प्रभु श्रीराम की मर्यादा और आदर्शों का लोक उत्सव है, जिसे यादगार बनाने के लिए सभी पूरे समर्पण से जुटे हैं।  

    दीपोत्सव 2025 बनेगा अब तक का सबसे भव्य आयोजन

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अयोध्या के नवां दीपोत्सव 2025 को अब तक का सबसे भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। प्रभु श्रीराम की नगरी में दीपों की आभा से जगमगाने वाले इस महाउत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में डाॅ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या इस प्रान्तीयकृत दीपोत्सव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह के निर्देशन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और हजारों स्वयंसेवकों की टीम ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी दीपोत्सव स्थल पर सेवा और समर्पण की नई मिसाल कायम की।

    रिजर्व बसों से वॉलिंटियर्स हुए रवाना
    सुबह 10 बजे से विश्वविद्यालय परिसर से रिजर्व बसों में स्वयंसेवकों को राम की पैड़ी के लिए रवाना किया गया। यातायात संयोजक प्रो. अनूप कुमार ने बताया कि प्रातः काल से ही बड़ी संख्या में वॉलिंटियर्स उपस्थित हुए, जिनके उत्साह और ऊर्जा से पूरा परिसर गूंज उठा। सभी स्वयंसेवकों को निर्धारित समूहों में बांटकर दीपोत्सव स्थल तक भेजा गया ताकि घाटों पर दीप बिछाने का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो सके।

    कुलपति ने किया सभी घाटों का निरीक्षण
    कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह ने दीपोत्सव स्थल पर पहुंचकर विभिन्न टीमों के साथ सभी घाटों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि “दीपोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम की मर्यादा और आदर्शों का लोक उत्सव है। इसे रामकाज समझकर हर स्वयंसेवक पूरे मनोयोग से योगदान दे रहा है।”

    60 फीसदी से अधिक दीप बिछाने का कार्य पूर्ण
    विश्वविद्यालय की टीम ने बताया कि इस समय 60 फीसदी से अधिक दीप बिछाए जा चुके हैं, जबकि कई घाटों ने आज ही अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया। सभी 56 घाटों पर घाट प्रभारी और समन्वयकों की देखरेख में दीप सजाने का कार्य तेज गति से चल रहा है।

    संकल्प के साथ जुटे शिक्षक और स्वयंसेवक
    इस भव्य तैयारी के दौरान विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ शिक्षक और अधिकारी भी मौजूद रहे, सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और स्वयंसेवक शामिल रहे।

    योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जगमगाएगी अयोध्या
    हर ओर दीपों की रचना, आस्था की गूंज और ‘जय श्रीराम’ के उद्घोषों के बीच यह दृश्य स्पष्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अयोध्या दीपोत्सव 2025 एक ऐसे अध्याय को जन्म देने जा रहा है, जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा।