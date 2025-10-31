PM-YASASVI Yojana: सीधे खाने में आएगी रकम, छात्रवृत्ति योजना में इस तारीख से पहले कर लें आवेदन
प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, कक्षा 9 और 12 के पिछड़े वर्ग के छात्रों से 15 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन NSP पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं, और विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। यह योजना उन छात्रों के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम है। यह छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा नौ व कक्षा 12 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व विमुक्त जनजातियों के विद्यार्थियो से आवेदन मांगे गये हैं। आनलाइन एनएसपी पोर्टल 15 नवंबर तक किया जा सकेगा। आवेदनकर्ता विद्यार्थी, जिस विद्यालय के हैं, उनके प्रधानाचार्य स्तर से आवेदन फार्म के सत्यान की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय है।
इसमें उसी विद्यालय के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिसका शतप्रतिशत रिजल्ट हो। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयनाथ गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से संचालित प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है।
ये आवश्यक है कि आवेदन वहीं कर सकते हैं, जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख या इससे कम हो। यह आवेदन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये मांगे गये है। छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन को सभी सम्बन्धित संस्थायें ही सत्यापित करेगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि किसी को आवेदन में समस्या है, या सूचनायें समझ में न आ रही हो तो वह विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।