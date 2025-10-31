PM-YASASVI Yojana: सीधे खाने में आएगी रकम, छात्रवृत्ति योजना में इस तारीख से पहले कर लें आवेदन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा नौ व कक्षा 12 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व विमुक्त जनजातियों के विद्यार्थियो से आवेदन मांगे गये हैं। आनलाइन एनएसपी पोर्टल 15 नवंबर तक किया जा सकेगा। आवेदनकर्ता विद्यार्थी, जिस विद्यालय के हैं, उनके प्रधानाचार्य स्तर से आवेदन फार्म के सत्यान की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय है।

इसमें उसी विद्यालय के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिसका शतप्रतिशत रिजल्ट हो। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयनाथ गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से संचालित प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है।