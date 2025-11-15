PM Narendra Modi : रामनगरी अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

30 दिसंबर 2023 को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री पहले भी इस रूट पर रोड शो कर चुके हैं। तथापि उनकी यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे शीर्ष पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी इस रूट को लेकर कुछ अड़चन भी महसूस कर रहे हैं। 15 किलोमीटर लंबा यह रोड शो न केवल थकाऊ-उबाऊ हो सकता है, बल्कि इस रूट का काफी बड़ा हिस्सा निर्जनता का शिकार है और प्रधानमंत्री की अपार लोकप्रियता के बावजूद आयोजकों के लिए पूरे रास्ते समर्थकों का हुजूम जुटाना चुनौतीपूर्ण होगा।

लंबे रोड शो में सदैव की तरह सुरक्षा का सवाल भी अधिक संवेदनशील होगा। दूसरी संभावना यह है कि प्रधानमंत्री वाहनों के काफिले के साथ एयरपोर्ट से बाई पास मार्ग होते हुए लता मंगेशकर चौक पहुंचे और वहां से करीब ढाई किलोमीटर दूर रामजन्मभूमि परिसर तक रोड शो करें। यह भी विकल्प है कि प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय परिसर के हेलीपैड से रामजन्मभूमि परिसर के आदि शंकराचार्य द्वार तक रोड शो करते हुए पहुंचें। इन विकल्पों पर अंतिम निर्णय मंगलवार तक होने की संभावना है। प्रधानमंत्री के आगमन की ही तैयारियों को ध्यान में रखकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं और वह अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा के बाद इस बारे में अंतिम निर्णय लेंगे।

नौनिहालों को भी जुटाने की योजना

प्रधानमंत्री के रोड शो की जानकारी स्कूली बच्चों को जुटाने की योजना से भी मिल रही है। योजना है कि रोड शो के मार्ग पर दोनों ओर न केवल समर्थक प्रधानमंत्री से अभिवादन का आदान-प्रदान कर रहे हों, बल्कि नौनिहाल भी स्कूली यूनिफार्म भविष्य के भारत का खाका खींच रहे हों। समीक्षकों का मानना है कि देशवासियों से संवाद और निकटता के पक्षधर प्रधानमंत्री स्वयं भी रोड शो के माध्यम से अयोध्या की जनता से जुड़ना चाहेंगे।