PM मोदी के आगमन की व्यवस्था में जुटी 'टीम टेन', हेलीपैड निर्माण और होम स्टे सत्यापन की बांटी जिम्मेदारी

प्रमोद दुबे, जागरण अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन 25 नवंबर को प्रस्तावित है। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने लेवल-वन के दस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

इसमें हेलीपैड निर्माण स्थल से लेकर प्रवेश पास और श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों के लिए होम स्टे का सत्यापन कराना शामिल है। वहीं, रामजन्मभूमि परिसर के कार्यक्रम स्थल की पूरी व्यवस्था, सामान्य पास एवं प्रा ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां करने को जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया है।

डीएम ने दस महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन कर रहे टाप टेन अधिकारियों को उनके कार्यों का आवंटन किया है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार संपूर्ण मार्ग के प्रभारी बनाए गए हैं और उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों से मार्गों का सुदृढीकरण, मरम्मत, साफ-सफाई, सांस्कृतिक आयोजन कराना होगा। होम स्टे के सत्यापन, सुरक्षा की दृष्टि से पार्किंग, सुरक्षा सुविधा के अलावा 23 से 26 नवंबर तक सभी होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम व मठों में आने वाले अतिथियों का विवरण संकलित करने के लिए उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अनुराज जैन को कहा गया है।

सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह को मिली ये जिम्मेदारी सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह को आमंत्रित अतिथियों के आवागमन, प्रवास, खान- पान, प्रवास स्थल से कार्यक्रम स्थल लाने-ले जाने की जिम्मेदारी मिली है। प्रोटोकाल के अलावा विशेष अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रवास की व्यवस्था नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व अमित कुमार भट्ट एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन आदि से आने वाले के लिए उपस्थित रहकर उचित कार्यवाही कराना और विकास भवन के कंट्रोल रूम की व्यवस्था से जुड़े कार्य संभालना है।