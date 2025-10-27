Language
    PM मोदी 25 नवंबर को आएंगे अयोध्या, राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल 

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:11 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे और राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, और इस अवसर को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद किया गया है।

    25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे PM मोदी।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह जानकारी राज्य के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट, जिला और पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वह 14 व पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी बैठक के उपरांत मीडिया से वार्ता कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण पूरा कर लिया गया है। 14 कोसी परिक्रमा पथ का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मोदी-योगी की डबल इंजन सरकार अयोध्या के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है।

    इससे पहले उन्होंने पार्टी नेताओं संग बैठक की, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होने वाले आयोजनों की तैयारियों को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा मंत्रालय मेरा भारत, विकसित भारत पदयात्रा पूरे देश में आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री का विजन देश में एकता बढ़ाना, राष्ट्रीय गौरव जगाना और कर्तव्य बोध की भावना पैदा करना है।

    31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रन फार यूनिटी का आयोजन होगा। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। कॉलेजों और विद्यालयों में वाद-विवाद, लेखन, रंगोली, चित्र प्रदर्शनी और नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। इनके माध्यम से युवाओं को सरदार पटेल के जीवन, विचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान की जानकारी दी जाएगी।

    बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक वेदप्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, अमित सिंह चौहान, अभय सिंह, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह व महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।