Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या में धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे PM मोदी, अभेद्य होगा सुरक्षा कवच; ATS-NSG से लेकर साइबर टीम तक मुस्तैद

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    श्रीराम मंदिर अयोध्या में धर्म ध्वज स्थापना समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभूतपूर्व स्तर पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीमों तक का समन्वित प्रबंधन शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ड‍िजिटल डेस्‍क, अयोध्या। श्रीराम मंदिर अयोध्या में धर्म ध्वज स्थापना समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभूतपूर्व स्तर पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीमों तक का समन्वित प्रबंधन शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरक्षा योजना के अंतर्गत उच्च पदस्थ अधिकारियों को रणनीतिक नेतृत्व के लिए तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और निरीक्षकों की संख्या उल्लेखनीय है। सुरक्षा ड्यूटी के लिए पुलिस बल में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला आरक्षियों को नियुक्त किया गया है, जो भीड़ नियंत्रण, सर्चिंग, विस्फोटक की जांच सहित आपात प्रतिक्रिया जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। विशेष सुरक्षा इकाइयों के रूप में बम डिटेक्शन टीम, डॉग स्क्वॉड, वीवीआईपी सुरक्षा निरीक्षण दल, ट्रैफिक प्रबंधन यूनिट, फायर यूनिट तथा रिस्पॉन्स टीम की जिम्मेदारी संवेदनशील बिंदुओं पर सुनिश्चित की गई है।

    तकनीकी उपकरण जैसे माइंस टीम, बीडीएस यूनिट, एक्स-रे स्कैनिंग मशीन, सीसीटीवी मॉड्यूल, हाई रिस्पॉन्स वैन, पेट्रोलिंग यूनिट और एंबुलेंस यूनिट्स को भी नियुक्त किया गया है। विशेष जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्शन डिवाइस, वाहन माउंटेड स्कैनर तथा बैगेज एक्सरे स्कैनर का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

    सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल

    विभिन्न परीक्षेत्रों से कुल 14 एसपी

    कुल 30 एएसपी

    कुल 90 डीवाईएसपी

    कुल 242 इंस्पेक्टर (पुरुष)

    उप निरीक्षक कुल 1060

    महिला उप निरीक्षक कुल 80

    पुरुष हेड कांस्टेबल कुल 3090

    महिला हेड कांस्टेबल कुल 448


    यातायात व्यवस्था के लिए तैनाती

    कुल 16 ट्रैफिक इंस्पेक्टर

    कुल 130 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर

    कुल 820 ट्रैफिक पुलिस के जवान


    विशेष सुरक्षा इकाइयां

    एटीएस कमांडो की कुल 02 टीम

    एनएसजी स्नाइपर कुल 02 टीम

    एंटी ड्रोन यूनिट कुल 01 टीम


    धर्म ध्वज समारोह में सुरक्षा प्रबंधन का विवरण

    एस्कॉर्ट 2 सेट, प्रत्येक में 3 कर्मी

    एक्सेस कंट्रोल 16 सेट

    एएस चेकिंग टीम 3 यूनिट

    स्पाटर डिटेक्टिव ड्यूटी 15 यूनिट

    बेयरर यूनिट 2 यूनिट

    एंटी मोबाइल माइन्स टीम 01

    बीडीडीएस 09 टीम

    स्पॉट चेक टीम 15

    फायर ब्रिगेड 04

    पायलट वाहन यूनिट 12

    डीएफएमडी 105

    एचएचएमडी 380

    वाहन माउंटेड जैमर 01

    नागरिक पुलिस कुल 5784

    यातायात पुलिस 1186

    ध्वजारोहण में लगे कुल सुरक्षा कर्मी 6970


    ड्रोन निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस

     

    एटीएस टीम 2

    कुल लगभग 90 तकनीकी सदस्य

    एंटी ड्रोन सिस्टम 01

    04 साइबर कमांडो


    अतिरिक्त सुरक्षा बिंदु

     

    पार्किंग प्रबंधन के लिए 38 कर्मी

    भीड़ नियंत्रण के लिए बैरियर मॉड्यूल

    वीआईपी रूट और मंदिर परिसर सुरक्षा विशेष प्रोटोकॉल

    रूट डायवर्जन पर पुलिस तैनाती

    स्नाइपर और हाई ग्राउंड सर्विलााँस