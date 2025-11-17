ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामजन्मभूमि से संबोधन देंगे PM मोदी, मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की ये अपील

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। रामजन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को मंदिरों के निर्माण की पूर्णता का शंखनाद करेंगे तो यह पूरी रामनगरी में सुनाई देगा। ध्वजारोहण कर जब वह राम मंदिर के सम्मुख बने दूसरे मंच से अपना संबोधन देंगे तो यह भी पूरे अयोध्याधाम में सुनाई पड़ेगा। रामजन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह के क्षण-प्रतिक्षण प्रसारण के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तो व्यवस्थाएं कर ही रहा है, जिला प्रशासन व नगर निगम भी इसके लिए प्रयासरत है।

ट्रस्ट ने पूरे परिसर में दो दर्जन से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड बाक्स व बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाने का निर्णय लिया है। परिसर के अलावा दोनों शहरों के विभिन्न चौराहों पर भी 30 एलईडी लगाई जाएंगी।



ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहने से रामजन्मभूमि परिसर ही नहींं, दोनों शहरों में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। मंदिरों के अवशेष कार्य तो पूरे ही कराए जा रहे हैं, दर्शनार्थियों के आगमन के मध्य आयोजन स्थल पर बनने वाले दो मंच के सापेक्ष परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र व साउंड बाक्स रखवाने की तैयारी है।

आमंत्रित अतिथियों को राम मंदिर प्रांगण के चारो ओर बैठाए जाने के कारण ट्रस्ट की ओर से साउंड की ऐसी व्यवस्था कराई जा रही, जिससे सभी को प्रधानमंत्री का संबोधन स्पष्ट सुनाई पड़े। प्रधानमंत्री के संबोधन के सजीव प्रसारण के लिए ट्रस्ट ने दूरदर्शन को दायित्व सौंपा है।

आयोजन स्थल के रेखांकन के अनुसार प्रसार भारती टेलीविजन सहित इंटरनेट मीडिया के सभी माध्यमों पर प्रसारित कराने की तैयारी कर रहा है। गत दिनों प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने यहां पहुंच कर इससे संबंधित तैयारियां भी परखी थीं।