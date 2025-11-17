Language
    ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामजन्मभूमि से संबोधन देंगे PM मोदी, मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की ये अपील

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण समारोह में रामजन्मभूमि से देश को संबोधित करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर बात करेंगे। ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। यह संबोधन राम मंदिर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।

    रामजन्मभूमि से संबोधन देंगे पीएम नरेन्द्र मोदी।

    लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। रामजन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को मंदिरों के निर्माण की पूर्णता का शंखनाद करेंगे तो यह पूरी रामनगरी में सुनाई देगा। ध्वजारोहण कर जब वह राम मंदिर के सम्मुख बने दूसरे मंच से अपना संबोधन देंगे तो यह भी पूरे अयोध्याधाम में सुनाई पड़ेगा। रामजन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह के क्षण-प्रतिक्षण प्रसारण के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तो व्यवस्थाएं कर ही रहा है, जिला प्रशासन व नगर निगम भी इसके लिए प्रयासरत है।

    ट्रस्ट ने पूरे परिसर में दो दर्जन से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड बाक्स व बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाने का निर्णय लिया है। परिसर के अलावा दोनों शहरों के विभिन्न चौराहों पर भी 30 एलईडी लगाई जाएंगी।

    ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहने से रामजन्मभूमि परिसर ही नहींं, दोनों शहरों में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। मंदिरों के अवशेष कार्य तो पूरे ही कराए जा रहे हैं, दर्शनार्थियों के आगमन के मध्य आयोजन स्थल पर बनने वाले दो मंच के सापेक्ष परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र व साउंड बाक्स रखवाने की तैयारी है।

    आमंत्रित अतिथियों को राम मंदिर प्रांगण के चारो ओर बैठाए जाने के कारण ट्रस्ट की ओर से साउंड की ऐसी व्यवस्था कराई जा रही, जिससे सभी को प्रधानमंत्री का संबोधन स्पष्ट सुनाई पड़े। प्रधानमंत्री के संबोधन के सजीव प्रसारण के लिए ट्रस्ट ने दूरदर्शन को दायित्व सौंपा है।

    आयोजन स्थल के रेखांकन के अनुसार प्रसार भारती टेलीविजन सहित इंटरनेट मीडिया के सभी माध्यमों पर प्रसारित कराने की तैयारी कर रहा है। गत दिनों प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने यहां पहुंच कर इससे संबंधित तैयारियां भी परखी थीं।

    एआईआर के अयोध्या स्टेशन के सहायक निदेशक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कैमरामैन व रिपोर्टर की टीम बन गई है। जल्द ही परीक्षण कर तैयारियों को अंतिम स्पर्श दिया जाएगा।

    अपने घरों से ध्वजारोहण देखने की अपील

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने वीडियो संदेश जारी कर सभी रामभक्तों से अपील की है कि वह 25 नवंबर को अयोध्या न आएं। राम मंदिर सहित सभी सात पूरक मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण कराया जाएगा, इसलिए वह अपने घरों में बैठ कर इसे सजीव देखें और आनंद उठाएं। ध्वजारोहण हो जाने के बाद सभी को सुचारु रूप से मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा।