राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में PM के आगमन को लेकर अधिकारी अलर्ट, 48 घंटे में तैयार हो गई फोरलेन सड़क

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम से सरकारी विभागों की तेजी देखने लायक है। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने का कार्यक्रम तय हुआ तो रातोंरात सड़कों की सूरत बदलने लगी है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री को ध्वजारोहण के लिए आना है।

48 घंटे में लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने राजर्षि मेडिकल कॉलेज के मार्ग को फोरलेन में लगभग तैयार कर दिया। यह गंजा गांव वाला मार्ग है। इसी के पास से एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल को जाने का रास्ता प्रस्तावित है। दूसरा टर्मिनल अभी निर्माणाधीन है।

इस बीच अयोध्याधाम बस स्टेशन के सामने का अयोध्या-गोरखपुर ओवरब्रिज भी तैयार हो गया है। इससे पहले हलकारा पुरवा की रेल क्रासिंग पर बना ओवरब्रिज भी सेतु निगम ने तैयार कर दिया है। वैसे प्रधानमंत्री के स्तर से किसी भी परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण की जानकारी अधिकारी नहीं देते।

प्रयागराज हाईवे के किनारे डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बाहर की सूरत भी बदलने के नगर निगम के घेराबंदी करने से अंदर का गंदा पानी नहीं दिखेगा। सड़क के डिवाइडर को भी रंगरोगन किया जा रहा है। सआदतगंज-अयोध्या बाईपास से बीच में लगे पौधों की लंबे समय बाद घास की सफाई कराने के लिए मजदूर लगे हैं। ऐसे ही रामनगरी को जाने वाली सड़कों को भी सजा संवारा जा रहा है। खराब लाइटों को बदला जा रहा है। धूप से बचने के लिए दो जर्मन हैंगर एयरपोर्ट के पास लगे हैं।

एक एयरपोर्ट गेट से निकलते ही तो दूसरा प्रयागराज हाईवे जाने के मोड़ के पास है। तीसरा प्रयागराज हाईवे पर पहुंचने पर है। लता मंगेश्कर चौराहा से राम मंदिर वाले रास्ते, धर्म पथ आदि के डिवाइडर की पेंटिंग में मजदूर लगे हैं।