    PM मोदी के स्वागत के लिए भाजपा ने आठ ब्लॉकों में बांटा मार्ग, 20 कार्यकर्ताओं करेंगे कार्यक्रम की निगरानी

    By Navneet Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भाजपा ने मार्ग को आठ ब्लॉकों में बांटा है। प्रत्येक ब्लॉक की निगरानी के लिए 20 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। यह कदम प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए उठाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

    प्रधानमंत्री के स्वागत को भाजपा ने आठ ब्लॉकों में बांटा मार्ग।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए साकेत महाविद्यालय से रामजन्मभूमि तक के मार्ग को भाजपा ने आठ ब्लाकों में बांटा है। महिलाएं, व्यापारी व प्रबुद्ध नागरिक ब्लाकों में पीएम के स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। एक व दो नंबर ब्लॉक यादव मंदिर के निकट आमने-सामने रहेगा।

    तीन व चार ब्लॉक यादव मंदिर से टेढ़ी बाजार तक, पांच व छह टेढ़ी बाजार से रघुवर गेस्ट हाउस तक तथा सात व आठ मंदिर के गेट नंबर 11 तक बनेंगे। इसे लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं संग बैठक की।

    क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हर ब्लॉक में दो हजार की लोग उपस्थित रहेंगे। एक ब्लॉक में 20 कार्यकर्ताओं को प्रमुख बनाया गया है, जो स्वागत करने वालों से समन्वय स्थापित कर पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे।

    कार्यक्रम को अपूर्व बनाने का दायित्व सभी को निभाना होगा। क्षेत्रीय महामंत्री व महानगर प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में जिन कार्यकर्ताओं दायित्व सौंपे गए है, वे पूरी तत्परता से जुटें।

    बैठक में पूर्व सांसद लल्लू सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, अमित सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, अभिषेक मिश्र, कमलाशंकर पांडेय, ओमप्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे।