अयोध्या में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री, RPF की सजगता से बची जान

संवाद सूत्र, शुजागंज (अयोध्या)। रुदौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब गरीब नवाज एक्सप्रेस से उतरते समय एक यात्री फिसल कर ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। यात्री के फंसते ही स्टेशन पर अफरातफरी मच गई।

निगरानी के लिए स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ चौकी इंचार्ज जितेंद्र यादव व आरक्षी विश्राम मीना ने बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू शुरू किया। पहले यात्री को सामान्य तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद सबल मंगाकर प्लेटफॉर्म का हिस्सा तोड़वाया गया, जिसके बाद यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। यदि ट्रेन को आगे-पीछे किया जाता तो भी यात्री की जान जा सकती थी। आरपीएफ की सूझबूझ से यात्री की जान बची। घायल यात्री की पहचान बाबा बाजार के गणेशपुर निवासी गयादीन के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद यात्री के भाई गुड्डू, राम सुजावन और रामनरेश ने बताया कि वह अमृतसर से अयोध्या धाम तक का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे।

रुदौली स्टेशन का टिकट न मिलने के कारण उन्होंने अयोध्याधाम तक का टिकट लिया था, जबकि उनका घर रुदौली के पास ही है। इसी वजह से ट्रेन धीमी होते ही वह रुदौली स्टेशन पर उतर रहे थे। उतरते समय पैर फिसलने से यह हादसा हो गया, जिसमें यात्री को कमर और पैर में गंभीर चोट आई।