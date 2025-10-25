अयोध्या में परिक्रमा और कार्तिक मेले के लिए 50 बेड आरक्षित, इन स्थानों पर तैनात रहेगी एंबुलेंस

संवाद सूत्र, अयोध्या। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीन अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किया गया है, जबकि पक्का घाट आठ बेड का अस्थाई चिकित्सालय बनाया जाएगा। दस महत्वपूर्ण स्थानों पर 108 नंबर एंबुलेंस की तैनाती की जाएगी। वहीं, 14 कोसी परिक्रमा के लिए 16 और पंच कोसी के लिए दस जगहों पर अस्थाई उपचार कैंप बनाया जाएगा।

यह तैयारी जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की ओर से जारी पत्र को संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बानियान ने निर्देश जारी किया है। इसके सफल संचालन के लिए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राममणि शुक्ल को मेला अधिकारी बनाया गया है।

30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक चलने वाले आयोजन के लिए राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शननगर तथा जिला चिकित्सालय में 20-20 बेड और श्रीराम चिकित्सालय में दस बेड मेला अवधि के लिए आरक्षित किया गया है। चौदह कोसी परिक्रमा के लिए श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी)हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान गुफा, मौनीबाबा, हलकारा का पुरवा, दर्शननगर, अंचारी का सगरा, जनौरा (अंडर पास के बगल), सहादतगंज हनुमानगढी, गुप्ताघाट, अफीमकोठी, अमानीगंज (अशोका द्विवेदी के घर के सामने), ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा व झुनकीघाट पर अस्थाई उपचार कैंप बनाया जाएगा।

पंचकोसी में यहां बनेगा अस्थाई उपचार कैंप श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी), हनुमानगढ़ी मंदिर, पक्काघाट (आठ बेड का अस्थाई चिकित्सालय), हनुमान गुफा, मौनीबाबा, हलकारा का पुरवा, चूडामणि चौराहा, उदया चौराहा, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा पर बनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा मेला में यहां होगी उपचार व्यवस्था कंट्रोल रूम (साकेत डिग्री कालेज के सामने), श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी), हनुमानगढ़ी मंदिर, बंधा तिराहा (विकास कार्यालय), पक्का घाट (आठ बेड का अस्थाई चिकित्सालय), नागेश्वरनाथ मंदिर, साकेत पेट्रोल पंप, टेढ़ी बाजार चौराहा, अंतरराष्ट्रीय बस स्टाप अयोध्या धाम, कारसेवकपुरम, दशरथ महल, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कनक भवन मंदिर परिसर व झुनकीघाट पर व्यवस्था की जाएगी।