ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से बदलेगा अयोध्या का सियासी गणित, मुस्लिम-अनुसूचित जाति समीकरण से सपा के सामने नई चुनौती

प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में नए समीकरण गढ़ने की तैयारी में है। दोनों नेताओं की नजर मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) बनाने के एलान का असर रामनगरी में भी पड़ सकता है।

रुदौली सीट पर बिगड़ सकता है ग

विधानसभा चुनाव 2022 व नगर निकाय चुनाव 2023 में एआईएमआईएम को मिले मतों ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। इसमें सबसे अहम रुदौली होगी, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जिले की अन्य सीटों के मुकाबले सर्वाधिक है। यहां ओवैसी की पार्टी की पुरानी चुनावी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के लिए खास चुनौती बन सकती है।

ओवैसी ने पिछले विधानसभा चुनाव के लिए सात सितंबर 2021 को रुदौली से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। बड़ी जनसभा के जरिये उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का संदेश दिया था। एआईएमआईएम प्रत्याशी शेर अफगन को नौ हजार 961 मत मिले थे, जो कुल पड़े मत का 4.59 प्रतिशत था। भले ही पार्टी जीत से दूर रही, लेकिन उसने अपनी मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज कराई।

इसके बाद वर्ष 2023 में हुए नगर निकाय के चुनाव में अयोध्या नगर निगम में एआईएमआईएम ने दमदार प्रदर्शन किया। प्रत्याशी रेहान सिद्दीकी को 16 हजार 348 मत मिले थे, जो बसपा के राममूर्ति यादव को मिले 12 हजार 275 व कांग्रेस की प्रमिला राजपूत को मिले तीन हजार 544 मतों से अधिक रहे। इस प्रदर्शन ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज कर दी थीं।

अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन से ओवैसी की रणनीति को नया आधार मिल सकता है। दोनों का वोट यदि एक मंच पर आता है तो इसका असर सपा के साथ बसपा के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।