'यूपी वाले विदाई भी बढ़िया करते हैं', रामलीला मैदान से अखिलेश का बीजेपी पर तंज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंध की महारैली के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने रामलीला मैदान में पहुंचे समर्थकों की संख्या को देखते हुए कहा कि रामलीला मैदान में विपक्ष को एकजुट होता देख अब भाजपा समर्थक भी कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कट गए हैं।