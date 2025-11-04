Language
    कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए रामलला के दर्शन, SP ने लिया सुरक्षा का जायजा

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए एक लाख से अधिक श्रद्धालु उमड़े। स्नान से पहले भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा।

    कार्तिक पूर्णिमा स्नान के पूर्व भक्तों ने किया रामलला का दर्शन।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पुण्य बेला के पूर्व ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से रामनगरी पहुंच गए हैं। स्नान-ध्यान का क्रम तो बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होगा, लेकिन इससे पहले रामभक्तों ने अपने आराध्य का दर्शन किया। राम मंदिर में मंगलवार को लगभग पौने दो लाख भक्तों ने रामलला का दर्शन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रद्धालुओं के आने-जाने का क्रम सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, इस कारण मंदिर ट्रस्ट व सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को सुगम दर्शन के लिए दिन भर भीड़ प्रबंधन करना पड़ा। हालांकि पहले से ही दर्शन संबंधी तैयारियां कर लिए जाने से मंदिर पहुंचे सभी भक्तों को निर्बाध दर्शन सुलभ हुआ।

    रामनगरी का प्रमुख पर्व होने के कारण जिला प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पहले ही तैयारी कर रखी है। हाईवे पर रूट डायवर्जन करने के साथ अयोध्याधाम के आंतरिक मार्गों पर भी लोहे की रेलिंग लगा बैरिकेडिंग कर दी गई है। राम मंदिर व हनुमानगढ़ी में भी दर्शन से जुड़ीं व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

    रामजन्मभूमि पथ व भक्ति पथ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सीसी कैमरों से निगरानी के साथ एटीएस कमांडो व सिविल ड्रेस में सुरक्षाकर्मी भ्रमण कर रहे हैं।

    कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य सलिला सरयू में स्नान-ध्यान व दर्शन के लिए मंगलवार को ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। इनमें से लगभग पौने दो लाख श्रद्धालुओं ने स्नान से पूर्व ही राम मंदिर पहुंच रामलला का दर्शन किया। राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव, अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था इंद्रकांत द्विवेदी व एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे परिसर में दिन भर भ्रमण कर व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे।

    एसपी सुरक्षा ने बताया कि रविवार को एक लाख 10 हजार 769 और सोमवार को एक लाख नौ हजार 890 दर्शनार्थियों ने दर्शन किया था। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन भी बड़ी संख्या में भक्तों के मंदिर पहुंचने का अनुमान है, इसलिए सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करानेे के लिए समुचित प्रबंध कर लिए गए हैं।