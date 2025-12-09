यूपी में गणना फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ दो दिन शेष, प्रपत्र सबमिट कराना BLO के लिए चुनौती
उत्तर प्रदेश में गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक है, अब केवल दो दिन ही शेष हैं। BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के सामने प्रपत्र जमा कराने की चुनौती बनी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को 48 घंटे रह गये हैं। 11 दिसंबर अंतिम दिन है। शत प्रतिशत गणना प्रपत्र एकत्र कराना चुनौती बना हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के अनुसार जिले में कुल 19 लाख सात हजार 800 मतदाता हैं। गणना पत्रक बीएलओ घर-घर जाकर वितरित कर चुके हैं।
विधानसभा क्षेत्र रुदौली में कुल तीन लाख 59 हजार 610 मतदाताओं के सापेक्ष तीन लाख दो हजार 561, विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में कुल तीन लाख 72 हजार 916 के सापेक्ष तीन लाख 31 हजार 654 और बीकापुर में तीन लाख 91 हजार 529 के सापेक्ष तीन लाख 25 हजार 683 मतदाता मिले हैं।
वहीं, अयोध्या में तीन लाख 86 हजार 205 के सापेक्ष दो लाख 68 हजार 905 तथा विधानसभा क्षेत्र गोसाईंगंज में कुल तीन लाख 97 हजार 540 के सापेक्ष तीन लाख 24 हजार 437 गणना प्रपत्र मतदाताओं से मिल चुके हैं।
बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। स्थानांतरित, मृतक, डबल या अनुपस्थित मिले मतदाताओं की बूथवार सूची बनायी जा रही है, जिसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ मीटिंग में साझा किया जाएगा। बूथ पर आम मतदाताओं के लिए प्रकाशित भी किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील है कि जिन्होंने अब तक गणना प्रपत्र बीएलओ को भर कर नहीं दिये हैं वे अतिशीघ्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें जिससे मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जो व्यक्ति अपना गणना प्रपत्र भर कर नहीं देंगे उनके अलावा अनुपस्थित,मृतक, डबल या स्थायी रूप से स्थानांतरित का नाम आलेख्य प्रकाशन की मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा।
