अयोध्या में मिला एक और धमकी भरा ईमेल, अमर पब्लिक स्कूल भीखापुर को बम से उड़ाने की सूचना

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में दीपावली काली करने के मेल मिलने का सिलसिला जारी है। यहां बुधवार को मिले धमकी भरे ई-मेल में अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा के स्कूलों को बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी, लेकिन शुक्रवार को मिले मेल में अयोध्या के एक स्कूल में ही बम ब्लास्ट का मेल मिला है। यहां बम ब्लास्ट का सिलसिला 27 नवंबर तक जारी रखने की बात लिखी गई है। यह ई मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से आया है।