अयोध्या, मथुरा और काशी के स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी, मेल भेजा गया-आठ को काली दिवाली

काली दिवाली : 8 को बम धमाके होंगे

निशाना बच्चे: दलजीत दोसांझ

अयोध्या स्कूलों में @1:11 अपराह्न

अपने बच्चों को बचायें,

अयोध्या - वाराणसी - मथुरा मंदिर भी न जाओ, आठ नवंबर दिवाली पर बन धमाका होगा।

अयोध्या-वाराणसी-मथुरा बोलेगा, खालिस्तान-खालिस्तान जिंदाबाद।

हिंदू-अतिवादी दे जन्मस्थान पर आठ नवंबर दिवाली ते हुन धमाके होंगे जो 27 नवंबर तक चलेंगे।

काली दिवाली हिंदूस्तान विच बचे, जिसने 1984 विच खून दा बदला खून दा नारा देके सिख नक्सली कार्रवाई करवाई।

27 नवंबर तक जलसा विच बम धमाका विच मारिया जावेगे। दलजीत दोसांझ और साथियों को वचन है, खालिस्तान वाले दलजीत के हर शो के बीच आईईडी धमाकायां नाल उड्डा दयांगे। कार्यालय @3:11 अपराह्न मंदिर विच 8 नवंबर बम धमाके

@9:11 पूर्वाह्न - @11:11 अपराह्न खालिस्तान राष्ट्रीय सेना इंजी. गुरनख सिंह

रुकन शाहवाला

डॉ. गुरनिरवैर सिंह

खान रजादा।