    रामनगरी में NSG हब निर्माण की तैयारी हुई तेज, आईजी ने आठ एकड़ भूमि का किया निरीक्षण

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:10 PM (IST)

    अयोध्या में उत्तर प्रदेश के पहले एनएसजी हब का निर्माण जल्द शुरू होगा। एनएसजी के महानिरीक्षक ने मीरनघाट पर आरक्षित भूमि का निरीक्षण किया। राम मंदिर में दर्शन के बाद, उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। इस हब के बनने से रामजन्मभूमि की सुरक्षा और भी मजबूत होगी, जिससे किसी भी खतरे से निपटा जा सकेगा।

    रामनगरी में शुरू हुई एनएसजी हब निर्माण की कवायद।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में उत्तर प्रदेश के पहले एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) हब के निर्माण की योजना अब धरातल पर साकार होने जा रही है। एनएसजी के महानिरीक्षक दीपक कुमार केडिया ने मीरनघाट पर आरक्षित की गई लगभग आठ एकड़ भूमि का निरीक्षण किया है। उनके साथ एनएसजी व सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

    बताया जा रहा कि रामजन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के बाद एनएसजी हब का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आईजी ने राम मंदिर पहुंच कर रामलला व राम दरबार का दर्शन भी किया और परिसर की सुरक्षा व निर्माण से जुड़ी जानकारी भी ली है।

    राम मंदिर निर्माण के उपरांत सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील अयोध्या में आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाने की योजना तैयार की थी। हाल ही में मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी।

    माना जा रहा कि उनकी घोषणा के उपरांत ही एनएसजी हब के निर्माण की योजना आगे बढ़ी है। इसी कारण सोमवार को एनएसजी के महानिरीक्षक दीपक कुमार केडिया कई अधिकारियों के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सीधे गुप्तारघाट जाकर छावनी क्षेत्र में मीरनघाट पर आरक्षित आठ एकड़ जमीन का निरीक्षण किया है।

    इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से उक्त स्थल से राम मंदिर की दूरी सहित अन्य मुद्दों पर जानकारी भी ली। इसके बाद वह राम मंदिर परिसर पहुंचे। वहां ट्रस्ट महासचिव चंपतराय ने उन्हें रामलला का दर्शन-पूजन कराया और विशेष प्रसाद भेंट किया। दर्शनोपरांत उन्होंने परिसर का भ्रमण कर मंदिर निर्माण को देखा।

    सूत्रों के अनुसार आईजी ने ट्रस्ट महासचिव व एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे के साथ लगभग डेढ़ घंटे तक बैठक कर रामजन्मभूमि की सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ली। अभी तक एनएसजी के कमांडो दस्ते का विशेष अवसरों पर ही सहयोग लिया जा रहा है।

    यहां एनएसजी हब बन जाने पर रामजन्मभूमि की सुरक्षा भी सुदृढ़ हो जाएगी। अभी एनएसजी का हब देश में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू शहरों में है। हरियाणा के मानेसर में इसका मुख्यालय है।

    अयोध्या में हब बन जाने के उपरांत यहां भी एनएसजी कमांडो के प्रशिक्षण के साथ अन्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी और किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हर समय एनएसजी का कमांडो दस्ता उपलब्ध रहेगा।