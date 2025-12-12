Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाथरूम में नहा रहा था पति... बाहर से कुंडी लगाकर नई दुल्हन ने कर दिया ये कांड, सब रह गए हैरान

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    अयोध्या में एक नवविवाहित दुल्हन ने अपने पति को बाथरूम में नहाते समय बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इस घटना से सभी हैरान रह गए। घटना के पीछे का कारण ...और पढ़ें

    Hero Image

    बाथरूम में पति को बंद कर फरार हुई पत्नी।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। शादी के बाद अयोध्या घूमने आई नव विवाहिता पति को बाथरूम में बंद कर चंपत हो गई। वह अपने साथ आभूषण और नगदी भी लेकर चली गई। आजमगढ़ के जधनागंज महुवामुरारपुर निवासी सत्यप्रकाश यादव की शादी गत 30 नवंबर को आजमगढ़ की ही रहने वाली रंजना से हुई थी। विवाह के बाद दंपती रामनगरी घूमने आए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गत दस दिसंबर को वह कौशलेश कुंज स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। गुरुवार की सुबह वह बाथरूम में स्नान कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, तो दरवाजा बाहर से बंद था।

    उन्होंने शोर मचाया तो बगल के कमरे में ठहरे लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोल कर उन्हें बाहर निकाला। सत्यप्रकाश बाहर आए तो देखा कि उनकी पत्नी गहने एवं नगदी लेकर फरार हो चुकी थी।

    इसके बाद सत्यप्रकाश ने थाना रामजन्मभूमि में रंजना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने गेस्ट हाउस एवं रामनगरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित महिला गेस्ट हाउस से लेकर रेलवे स्टेशन अयोध्याधाम तक अकेले गई है। थाना प्रभारी अभिमन्यु शुक्ल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है।