बाथरूम में नहा रहा था पति... बाहर से कुंडी लगाकर नई दुल्हन ने कर दिया ये कांड, सब रह गए हैरान

संवाद सूत्र, अयोध्या। शादी के बाद अयोध्या घूमने आई नव विवाहिता पति को बाथरूम में बंद कर चंपत हो गई। वह अपने साथ आभूषण और नगदी भी लेकर चली गई। आजमगढ़ के जधनागंज महुवामुरारपुर निवासी सत्यप्रकाश यादव की शादी गत 30 नवंबर को आजमगढ़ की ही रहने वाली रंजना से हुई थी। विवाह के बाद दंपती रामनगरी घूमने आए थे।

गत दस दिसंबर को वह कौशलेश कुंज स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। गुरुवार की सुबह वह बाथरूम में स्नान कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, तो दरवाजा बाहर से बंद था।