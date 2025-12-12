बाथरूम में नहा रहा था पति... बाहर से कुंडी लगाकर नई दुल्हन ने कर दिया ये कांड, सब रह गए हैरान
अयोध्या में एक नवविवाहित दुल्हन ने अपने पति को बाथरूम में नहाते समय बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इस घटना से सभी हैरान रह गए। घटना के पीछे का कारण ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अयोध्या। शादी के बाद अयोध्या घूमने आई नव विवाहिता पति को बाथरूम में बंद कर चंपत हो गई। वह अपने साथ आभूषण और नगदी भी लेकर चली गई। आजमगढ़ के जधनागंज महुवामुरारपुर निवासी सत्यप्रकाश यादव की शादी गत 30 नवंबर को आजमगढ़ की ही रहने वाली रंजना से हुई थी। विवाह के बाद दंपती रामनगरी घूमने आए थे।
गत दस दिसंबर को वह कौशलेश कुंज स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। गुरुवार की सुबह वह बाथरूम में स्नान कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, तो दरवाजा बाहर से बंद था।
उन्होंने शोर मचाया तो बगल के कमरे में ठहरे लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोल कर उन्हें बाहर निकाला। सत्यप्रकाश बाहर आए तो देखा कि उनकी पत्नी गहने एवं नगदी लेकर फरार हो चुकी थी।
इसके बाद सत्यप्रकाश ने थाना रामजन्मभूमि में रंजना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने गेस्ट हाउस एवं रामनगरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित महिला गेस्ट हाउस से लेकर रेलवे स्टेशन अयोध्याधाम तक अकेले गई है। थाना प्रभारी अभिमन्यु शुक्ल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
