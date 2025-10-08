Language
    Governor Anandiben Patel: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सात दीक्षा समारोहों की अध्यक्षता कर बनाया रिकार्ड

    By lavlesh kumar mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    Chancellor And Governor of UP राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सातवीं बार रविवार को दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ। इस विश्वविद्यालय में इससे पहले सर्वाधिक पांच दीक्षा समारोहों के समय कुलाधिपति पूर्व राज्यपाल राम नाईक रहे जबकि चार समारोहों में पूर्व राज्यपाल बीएल जोशी ने अध्यक्षता की थी।

    कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन ने बनाया रिकार्ड

    लवलेश कुमार मिश्र, जागरण अयोध्या : प्रदेश के कृषि एवं राज्य विश्वविद्यालयों की दशा-दिशा को परिवर्तित करने में जुटीं राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के नाम नया रिकार्ड बना है।

    आचार्य नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज की स्थापना के 50 वर्षों के लंबे इतिहास में अब तक आयोजित हुए 27 दीक्षा समारोहों में से उन्होंने सात आयोजनों की अध्यक्षता की है। उनकी अध्यक्षता में सातवीं बार रविवार को दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ। इस विश्वविद्यालय में इससे पहले सर्वाधिक पांच दीक्षा समारोहों के समय कुलाधिपति पूर्व राज्यपाल राम नाईक रहे, जबकि चार समारोहों में पूर्व राज्यपाल बीएल जोशी ने अध्यक्षता की थी।

    कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चार सितंबर 2019 को आयोजित हुए कृषि विवि के 21वें दीक्षा समारोह में पहली बार अध्यक्षता की थी। इसके उपरांत उन्होंने 12 मार्च 2021 को हुए 22वें दीक्षा समारोह, 20 दिसंबर 2021 को हुए 23वें, 16 जनवरी 2023 को संपन्न हुए 24वें समारोह, 30 नवंबर 2023 को हुए 25वें समारोह, 19 सितंबर 2024 को संपन्न 26वें और पांच अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए 27वें दीक्षा समारोह में भी कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने अध्यक्षता की।

    पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने पहली बार 20 फरवरी 2015, दूसरी बार चार मार्च 2016 को, तीसरी बार चार मार्च 2017 को, चौथी बार आठ अक्टूबर 2017 को और पांचवीं बार छह सितंबर 2018 को दीक्षा समारोहों की अध्यक्षता की थी। इनके अलावा पूर्व राज्यपाल बीएल जोशी ने चार बार, टीवी राजेश्वर ने दो और सत्यनारायण रेड्डी, रोमेश भंडारी, सूरजभान व विष्णुकांत शास्त्री ने एक-एक बार दीक्षा समारोहों की अध्यक्षता की थी।

    पहले के पांच दीक्षा समारोहों में नहीं रहे कुलाधिपति

    दस अक्टूबर 1975 को एनडी कृषि विवि की स्थापना के उपरांत पांच मार्च 1983 को आयोजित हुए प्रथम दीक्षा समारोह, 25 मार्च 1984 को द्वितीय, दस मई 1986 को तृतीय, 17 मार्च 1987 को चतुर्थ और 12 मार्च 1988 को आयोजित हुए पंचम दीक्षा समारोह में कोई कुलाधिपति नहीं रहा। इनमें क्रमश: मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र, वित्त मंत्री ब्रह्मदत्त, मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मनमोहन सिंह व भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के महानिदेशक डा. एनएस रंधावा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। प्रारंभ के दो दीक्षा समारोह में कुलपति आइएएस गुलाम हुसैन और तीन में कुलपति डा. कीर्ति सिंह रहे।

    कुलाधिपति के नेतृत्व में ही एनडी कृषि विवि ने हासिल किया सर्वश्रेष्ठ ग्रेड

    एनडी कृषि विवि को यदि पहली बार नैक मूल्यांकन में ए-प्लस प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है तो इसमें राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। उनकी सतत प्रेरणा से ही विवि के शिक्षकों ने कुलपति डा. बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बेहतर रैंकिंग के लिए परिश्रम किया और प्रदेश का पहला ऐसा कृषि विवि बना, जिसे ए-डबल प्लस की रैंकिंग प्राप्त है। यही नहीं एक माह पूर्व इस कृषि विवि ने पहली बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) में भी अच्छी रैंकिंग पाकर दूसरों को आईना दिखाया है।