    मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा पहुंचे अयोध्या, परिवार के साथ किया रामलला का दर्शन

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और भगवान राम का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा मंगलवार की शाम अयोध्याधाम पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ राम मंदिर में जाकर रामलला व राम दरबार का दर्शन-पूजन किया। इसके बाद वह सपरिवार हनुमानगढ़ी भी गए और बजरंग बली की विधिवत पूजा-अर्चना की।

    यहां से वे सरयू घाट पर पहुंचे और मां सरयू की आरती में सम्मिलित होकर पूजन किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहाकि दर्शन-पूजन के दौरान भगवान श्रीराम से देश की सुख-समृद्धि और उन्नति की कामना की है।

    उन्होंने कहा कि जन्मभूमि पर बना भव्य राम मंदिर देश का प्राण है। यह करोड़ों सनातनधर्मियों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की हाल में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहाकि सरकार इस विषय पर पूरी तरह चिंतित है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मुद्दे काे लेकर अत्यंत गंभीर हैं। डिप्टी सीएम ने रामलला से प्रार्थना की कि भारत विश्वगुरु बने और देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।