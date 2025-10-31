Language
    अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर टला बड़ा हादसा, तिलक द्वार का प्लास्टर गिरने से मचा हड़कंप

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर तिलक द्वार का प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। प्लास्टर गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की जांच की मांग की है।

    पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर तिलक द्वार का गिरा प्लास्टर।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ होने के चंद घंटे पहले ही परिक्रमा मार्ग पर धर्मपथ के बगल में निर्मित तिलक द्वार के ऊपरी हिस्से से शुक्रवार देर शाम अचानक भरा-भरा कर प्लास्टर गिरने से प्रशासनिक अधिकारी सदमें में आ गए। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और नगर निगम की टीम ने उस हिस्से को घेर कर मलबा हटवाया।

    बताया जा रहा कि स्थानीय लोगों के सूचना देने के बावजूद इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। गनीमत रही कि प्लास्टर गिरते समय उसके नीचे से गुजर रहे राहगीर बाल-बाल बच गए।

    लखनऊ-गोरखपुर हाईवे से अयोध्याधाम की ओर जाने वाले धर्मपथ से संकटमोचन हनुमान किला के पास हाल ही में निर्मित कराए गए तिलक द्वार के ऊपरी हिस्से के नीचे पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से किया गया प्लास्टर शुक्रवार लगभग आठ बजे अचानक गिरने लगा। प्लास्टर उस समय गिरा जब उसके नीचे से एक मोटर साइकिल सवार गुजर रहा था।

    राहत की बात यह रही कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग होने के कारण इस पर यातायात को पहले ही रोक दिया गया था और कुछ दूरी पर ही सुरक्षाकर्मी तैनात रहे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इसी मार्ग से शनिवार भोर में सवा चार बजे से पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है।

    संकटमोचन हनुमान किला के महंत परशुराम दास ने बताया कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को इससे अवगत कराया था कि इस प्रवेश द्वार का टुकड़ा कभी भी गिर सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि यदि परिक्रमा शुरू हो जाने पर यह घटना होती तो कई परिक्रमार्थी घायल हो जाते।