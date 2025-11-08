Language
    मैहर महोत्सव में देश-विदेश के पहलवानों ने दिखाया दम, उत्तराखंड के सलमान ने नगालैंड के भूकंप को किया परास्त

    By Ganesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    मैहर महोत्सव में देश-विदेश के पहलवानों ने दिखाया दम।

    संवाद सूत्र, हैदरगंज (अयोध्या)। मैहर महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को भी देश विदेश से पहलवानों ने अपने दांव से सभी को चकित कर दिया। दंगल में पहुंचे अतिथियों ने पहलवानों को साफा व माला पहना कर अभिनंदन किया। अपना दल के नेता आयोजक प्रमोद सिंह ने कहा कि इससे विलुप्त हो रही गांवों की दंगल प्रतियोगिता को बढ़ावा मिल रहा है।

    उन्होंने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता में उत्तराखंड कलियर शरीफ के पहलवान सलमान ने नगालैंड के भूकंप को, नगालैंड के रमाकांत ने फरीदाबाद के गोलू को, थाईलैंड के पिगजान ने राजस्थान के देवा को, दिल्ली के बाबर अली ने राजस्थान के सोमवीर को, हरिद्वार उत्तराखंड के प्रदीप शास्त्री ने राजस्थान के तूफान को हराया।

    वहीं, जम्मू के रिजवान अली ने नगालैंड के रमाकांत को, नेपाल के अमरनाथ थापा ने राजस्थान के चंद्रमुखी को और हरियाणा के पहलवान मुकेश ने जम्मू के मिर्जा इरफान मोहम्मद तारिक को हराया।

    इस दौरान पूर्व ब्लाक प्रमुख माधुरी माधुरी सिंह, मौसमी किन्नर, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार वर्मा, केडी वर्मा सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।