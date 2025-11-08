मैहर महोत्सव में देश-विदेश के पहलवानों ने दिखाया दम, उत्तराखंड के सलमान ने नगालैंड के भूकंप को किया परास्त

संवाद सूत्र, हैदरगंज (अयोध्या)। मैहर महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को भी देश विदेश से पहलवानों ने अपने दांव से सभी को चकित कर दिया। दंगल में पहुंचे अतिथियों ने पहलवानों को साफा व माला पहना कर अभिनंदन किया। अपना दल के नेता आयोजक प्रमोद सिंह ने कहा कि इससे विलुप्त हो रही गांवों की दंगल प्रतियोगिता को बढ़ावा मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता में उत्तराखंड कलियर शरीफ के पहलवान सलमान ने नगालैंड के भूकंप को, नगालैंड के रमाकांत ने फरीदाबाद के गोलू को, थाईलैंड के पिगजान ने राजस्थान के देवा को, दिल्ली के बाबर अली ने राजस्थान के सोमवीर को, हरिद्वार उत्तराखंड के प्रदीप शास्त्री ने राजस्थान के तूफान को हराया।