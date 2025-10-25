अयोध्या में मैहर महोत्सव में 21 हजार महिलाएं करेंगी दुरदुरिया देवी की पूजा, अंतरराष्ट्रीय दंगल का होगा आयोजन

संवाद सूत्र, अयोध्या। विकासखंड तारुन के मैहर में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की अनूठी मिसाल पेश करने की तैयारी चल ही है। समाज सेवी एवं अपना दल एस नेता प्रमोद सिंह की अगुवाई में तीन दिवसीय मैहर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह महोत्सव छह से आठ नवंबर तक चलेगा। प्रमोद इसका आयोजन अपने पिता पृथ्वी सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित करते आ रहे है। इसकी जानकारी सिविल लाइन स्थित होटल शान ए अवध में पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

प्रमोद सिंह ने बताया कि महोत्सव का पहला दिन नारी शक्ति को समर्पित होगा। इसमें नारी शक्ति का वंदन एवं अभिनंदन करने के साथ 21 हजार महिलाएं दुरदुरिया देवी की सामूहिक पूजा करेंगी। उन्हाेंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा आदि मूलभूत विषयों को समाज के केंद्र में लाना है। इसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रेरक सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। कहा कि सम्मान के लिए क्षेत्र की उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो समाज व राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान दिया है।

वहीं, दूसरे और तीसरे दिन अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आयोजन होगा, जिसमें ईरान, भूटान, नेपाल सहित विभिन्न देशों के नामी पहलवान भाग लेंगे। समाजसेवी ने बताया कि यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देगा बल्कि अयोध्या की मिट्टी को वैश्विक खेल नक्शे पर भी स्थापित करेगा। देश के शीर्ष पहलवानों के अलावा स्थानीय युवा भी इस मंच से प्रेरणा लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।