Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माघ मेला में प्रमुख स्नान पर्वों के लिए संचालित होंगी 270 बसें, मेला अवधि में प्रतिदिन 150 का होगा परिचालन

    By Ganesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों के लिए अयोध्या से 270 बसों का संचालन किया जाएगा। मेला अवधि के दौरान प्रतिदिन 150 बसों का परिचालन होगा, जिससे श्रद्धालु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रमुख स्नान पर्वों के लिए संचालित होंगी 270 बसें।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। परिवहन निगम ने प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला की तैयारी शुरू कर दी है। मेला के दौरान पड़ने वाले प्रमुख छह स्नान पर्वों के साथ मेला अवधि के सामान्य दिनों के लिए भी बस संचालन की योजना बनी है। सभी प्रमुख स्नान पर्वों के दो दिन पूर्व से और एक दिन बाद तक अयोध्या परिक्षेत्र से 270 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा मेला अवधि में प्रतिदिन 150 बसों का संचालन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बसों के संचालन के लिए अयोध्या परिक्षेत्र में नौ प्वाइंट बनाए गये हैं, जिसमें अयोध्या से 70, राजेसुल्तानपुर से 40, कमरियाघाट, सुलतानपुर से 50-50, टांडा से 20 और कादीपुर-चांदा, अकबरपुर, अमेठी और रामनगर से 10-10 बसों का संचालन प्रयागराज मेला क्षेत्र के झूसी बस स्टॉप के लिए किया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त रामनगरी में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर अयोध्या धाम बस स्टेशन से 120 बसों का संचालन आसपास के जिलों के लिए किया जाएगा, जिससे मेला में अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन से संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 20 बसें अयोध्या और 20 बसें प्रयागराज में रिजर्व रखी जाएंगी।

    अमेठी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक काशी प्रसाद को मेलाधिकारी बनाया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि माघ मेला की सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है।

    परिक्षेत्र में 491 बसों का बेड़ा है, जिसके मेला अवधि तक 500 हो जाने की संभावना है। मेला के दौरान यात्रियों को बसों की कमी नहीं खलेगी। यात्रियों की सुविधा के साथ व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    प्रमुख स्नान पर्व की तिथियां

    1. पौष पूर्णिमा- तीन जनवरी।
    2. मकर संक्रांति- 15 जनवरी।
    3. मौनी अमावस्या- 18 जनवरी।
    4. बसंत पंचमी- 23 जनवरी।
    5. माघी पूर्णिमा- एक फरवरी।
    6. महाशिवरात्रि- 15 फरवरी।