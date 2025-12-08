माघ मेला में प्रमुख स्नान पर्वों के लिए संचालित होंगी 270 बसें, मेला अवधि में प्रतिदिन 150 का होगा परिचालन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। परिवहन निगम ने प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला की तैयारी शुरू कर दी है। मेला के दौरान पड़ने वाले प्रमुख छह स्नान पर्वों के साथ मेला अवधि के सामान्य दिनों के लिए भी बस संचालन की योजना बनी है। सभी प्रमुख स्नान पर्वों के दो दिन पूर्व से और एक दिन बाद तक अयोध्या परिक्षेत्र से 270 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा मेला अवधि में प्रतिदिन 150 बसों का संचालन होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बसों के संचालन के लिए अयोध्या परिक्षेत्र में नौ प्वाइंट बनाए गये हैं, जिसमें अयोध्या से 70, राजेसुल्तानपुर से 40, कमरियाघाट, सुलतानपुर से 50-50, टांडा से 20 और कादीपुर-चांदा, अकबरपुर, अमेठी और रामनगर से 10-10 बसों का संचालन प्रयागराज मेला क्षेत्र के झूसी बस स्टॉप के लिए किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त रामनगरी में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर अयोध्या धाम बस स्टेशन से 120 बसों का संचालन आसपास के जिलों के लिए किया जाएगा, जिससे मेला में अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन से संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 20 बसें अयोध्या और 20 बसें प्रयागराज में रिजर्व रखी जाएंगी।