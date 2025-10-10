अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, एक लाख के करीब पहुंचे दर्शनार्थी

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। देश के विभिन्न हिस्सों से राम मंदिर पहुंचने वाले रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या फिर एक लाख के आंकड़े को छूने लगी है। यद्यपि अभी सप्ताहांत के दो दिनों में ही 95-99 हजार तक श्रद्धालु आ रहे हैं, अन्य दिनों में यह संख्या 80 से 87 हजार तक है। पिछले कुछ महीनों से यही आंकड़े 65 से 75 हजार तक या सप्ताहांत में 80 से 85 हजार तक चल रहे थे।

आगामी दिनों में पर्व व अवकाश होने से दर्शनार्थियों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ध्वजारोहण समारोह के बाद राम मंदिर के अतिरिक्त अन्य पूरक मंदिरों में भी दर्शन प्रारंभ होने पर यह संख्या प्रतिदिन दो लाख तक पहुंचने के आसार हैं।

गत वर्ष राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से प्रतिदिन सवा लाख से डेढ़ लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। बाद के दिनों में इसमें बड़ी गिरावट आई थी, परंतु इस वर्ष जनवरी से जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो दर्शनार्थियों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जैसे-जैसे महाकुंभ आगे बढ़ता गया, इसमें भारी बढ़ोतरी होती गई।

परिणामस्वरूप एक-एक दिन ढाई लाख से लेकर चार लाख या इससे भी अधिक भक्त दर्शन करके गंतव्य को लौटते रहे। महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हुआ तो दिन बीतने के साथ दर्शनार्थी भी कम होते गए। पिछले छह-सात माह से यही क्रम जारी रहा।

केवल सप्ताहांत में शनिवार व रविवार या कोई पर्व के दिन दर्शनार्थियों की संख्या 80 से 85 हजार तक पहुंच रही थी, अन्यथा प्रतिदिन 65 से 75 हजार तक भक्त ही आ रहे थे। अब जबकि पर्वों के साथ अवकाश का समय आया तो फिर दर्शनार्थी बढ़े हैं।