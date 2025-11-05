Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kartik Purnima 2025: अयोध्या में सरयू स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तजन सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। इस अवसर पर दूर-दूर से लोग अयोध्या पहुंचे हैं ताकि पवित्र स्नान कर पुण्य कमा सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में सरयू स्नान करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पुण्य बेला के पूर्व ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से रामनगरी पहुंच गए थे। स्नान-ध्यान का क्रम तो बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ हुआ। इससे पहले रामभक्तों ने अपने आराध्य का दर्शन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर में मंगलवार को लगभग पौने दो लाख भक्तों ने रामलला का दर्शन किया। श्रद्धालुओं के आने-जाने का क्रम सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, इस कारण मंदिर ट्रस्ट व सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को सुगम दर्शन के लिए दिन भर भीड़ प्रबंधन करना पड़ा। हालांकि पहले से ही दर्शन संबंधी तैयारियां कर लिए जाने से मंदिर पहुंचे सभी भक्तों को निर्बाध दर्शन सुलभ हुआ। 