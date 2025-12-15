अयोध्या में हनुमानगढ़ी क्षेत्र की निगरानी के लिए बनेगा कंट्रोल रूम, दशरथ महल से श्रृंगार हाट तक लगेंगे CCTV कैमरे

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या। रामलला की ही भांति उनके परमभक्त हनुमंतलाल की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। रामनगरी के प्रमुख मंदिरों में शामिल हनुमानगढ़ी की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तय की गई है। हनुमानगढ़ी क्षेत्र की निगरानी के लिए पहली बार कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, जहां से बैठ कर सुरक्षा कर्मी मंदिर परिसर से लेकर उसके आसपास की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए हनुमानगढ़ी के बाहर कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। हनुमानगढ़ी परिसर में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहां निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ताकि राममंदिर की भांति हनुमानगढ़ी क्षेत्र में भी मंदिर के अंदर से लेकर उससे सटे बाहरी क्षेत्र की निगरानी पहले से अधिक सुदृढ़ की जा सके।

ये सीसीटीवी कैमरे उच्च क्षमता वाले होंगे। प्रवेश एवं निकास द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त दशरथ महल से लेकर श्रृंगारहाट तक 16 सीसीटीवी कैमरे पुलिस लगवाएगी। जल्द ही कैमरे लगाए जाने का कार्य आरंभ किया जाएगा।

गत दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके का बाबरी कनेक्शन मिलने के बाद से रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर उसे बेहतर किया जा रहा है। इस धमाके के बाद हनुमानगढ़ी की सुरक्षा में भी लगातार विस्तार हो रहा है।

दिल्ली की घटना के बाद हनुमानगढ़ी की निगरानी में आधुनिक उपकरणों का समावेश करते हुए सुरक्षा में स्थायी वृद्धि की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही डाेर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) की संख्या बढ़ा दी गई है।

डीएफएमडी एक इलेक्ट्रानिक उपकरण है, जो धातु की उपस्थिति का पता लगाता है। इसे प्रवेश द्वारों पर लगाया जाता है, ताकि भवन में प्रवेश करने वाले लोगों के पास मौजूद धातु की वस्तुओं का पता लगाया जा सके और समाज विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके।

इसके अतिरिक्त हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ ही कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, जो परिसर एवं बाहरी क्षेत्र में भ्रमण कर आकस्मिक चेकिंग करेंगे। राम मंदिर की ही भांति हनुमानगढ़ी में भी नित्य श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ता है। इसीलिए रामनगरी के भीड़भाड़ वाले स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।