    राम मंदिर ध्वजारोहण में शामिल होने वाले अतिथियों को निर्देश, समारोह में नहीं ले जा सकेंगे ये डिवाइस

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्देश जारी किए हैं। समारोह में मोबाइल फोन जैसे- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ट्रस्ट ने सभी आमंत्रित अतिथियों से सहयोग करने की अपील की है।

    राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में मोबाइल ले जाने पर रोक।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। दिल्ली के आतंकी हमले के बाद राम मंदिर की सुरक्षा नित्य प्रति और सख्त हो रही है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ध्वजारोहण उत्सव को लेकर पूर्व में बनीं रणनीति में भी बदलाव कर दिया है। सुरक्षा के दृष्टिगत अब अतिथियों को मोबाइल न लेने की सूचना दी जा रही है। परिसर में कोई भी मोबाइल नहीं ले जा सकेगा।

    आरएसएस के आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों की रामघाट स्थित ट्रस्ट कार्यालय में बैठक में पदाधिकारियों को यह जानकारी ट्रस्टियों ने दी। इसमें श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय भी रहे। बैठक में कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

    अतिथियों को आधार कार्ड भी लाने को कहा गया है, जिससे मंदिर में प्रवेश करने में कोई असुविधा न हो। इस सूचना को आमंत्रण पत्र के साथ ही एक अलग पत्र भी अंकित किया गया है।

    पहले अतिथियों को मोबाइल ले जाने की छूट दी गई थी, लेकिन अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैठक में मौजूद रहे कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है।