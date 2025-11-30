इस्कॉन अयोध्या शुरू करेगा फ्री ऑनलाइन गीता डिप्लोमा, कोर्स से जुड़ने के लिए यहां से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन अयोध्या फ्री ऑनलाइन गीता डिप्लोमा कोर्स आरंभ करेगा। सोमवार से इसकी शुरुआत होगी। कोर्स से जुड़ने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट गीतासार डाट वीबली डाट काम पर पंजीकरण किया जा सकता है।

संयोजक और मुख्य वक्ता गीता मनीषी देवशेखर विष्णुदास ने बताया कि यह पाठ्यक्रम केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाएगा। उन्होंने कहाकि भगवद् गीता मानव जीवन का मैनुअल है। भारतीय ज्ञान प्रणाली अत्यंत विशाल और व्यापक है।

गीता इस ज्ञान की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो पूरी इमारत सुदृढ़ होगी। इसी उद्देश्य से 18 दिनी आनलाइन कोर्स सोमवार से आरंभ किया जाएगा।

किसी भी जाति या धर्म के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। कोर्स के उपरांत आनलाइन प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इसका समय प्रतिदिन शाम सात से आठ बजे तक होगा।

उन्होंने बताया कि सोमवार को मोक्षदा एकादशी है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के लिए गौरवशाली है। यह वही तिथि है, जब लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस अवसर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्कॉन अयोध्या ने यह पहल की है।