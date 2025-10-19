Language
    विदेशी मेहमानों ने भी लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे, दीपोत्सव में अयोध्या की भव्यता ने किया मंत्रमुग्ध

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव 2025 ने देश-विदेश के मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर दीपों की रोशनी, पुष्पवर्षा और 'जय श्रीराम' के नारों ने विदेशी अतिथियों को अभिभूत कर दिया। रूस, पोलैंड, यूक्रेन और श्रीलंका जैसे देशों से आए श्रद्धालुओं ने इस भव्य आयोजन की सराहना की। उन्होंने अयोध्या के लोगों को खुशमिजाज और मिलनसार बताया, और इस अनुभव को अद्भुत व शांतिपूर्ण बताया। कई विदेशी पर्यटकों ने इसे स्वर्गिक दृश्य जैसा महसूस किया और उत्साह से 'जय श्रीराम' के नारे लगाए।  

    विदेशी पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया दीपोत्सव का हर स्वर्णिम पल

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। दीपों की रोशनी से नहाई अयोध्या की भव्यता ने न केवल देशवासियों का हृदय मोह लिया, बल्कि विदेशों से आए मेहमान भी इस दृश्य को देख अभिभूत हो गए। दीपोत्सव 2025 में बड़ी संख्या में विदेशी अतिथि अपने परिवारों और मित्रों के साथ पहुंचे।

    राम की पैड़ी और सरयू घाट पर दीपों की झिलमिलाहट, पुष्पवर्षा और ‘जय श्रीराम’ के नारों के बीच विदेशी मेहमान भी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने भी मुक्त कंठ से जय श्रीराम के उद्घोष किए। रुस, पोलैंड, यूक्रेन, श्रीलंका सहित कई देशों से पहुंचे श्रद्धालु दीपोत्सव देख अभिभूत हो गए।

    विदेशियों में दिखा दीपोत्सव का उत्साह
    अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखकर विदेशी मेहमानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दीपों की रेखाओं के बीच अपने साथियों के साथ फोटो लेते और सेल्फी खींचते नजर आए। राम की पैड़ी, धर्मपथ और सरयू घाट के दिव्य नजारे ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। कई विदेशी पर्यटक अपने कैमरों में दीपोत्सव की हर झलक कैद करते रहे। दीपोत्सव से उत्साहित होकर उन्होंने जय श्रीराम का उद्घोष किया

    पोलैंड की सिवोना बोली, अयोध्या के लोग बहुत खुश और फ्रैंडली हैं
    पोलैंड से आई सिवोना ने कहा कि वे अपने दोस्तों के साथ पहली बार अयोध्या आई हैं। यहां के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बहुत खुशमिजाज और फ्रैंडली हैं। अयोध्या भले ही दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहां आकर हमें बहुत शांति और प्रसन्नता मिली।

    यूक्रेन की नतालिया बोलीं, अयोध्या बहुत अद्भुत है
    यूक्रेन से आई नतालिया ने कहा कि यहां के लोग बेहद मिलनसार हैं। अयोध्या को देखकर मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। यह स्थान शांति और सकारात्मकता से भरा है। नतालिया ने बताया कि उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं देखा। दीपों का यह समुद्र उन्हें किसी स्वर्गिक दृश्य जैसा लगा।

    अयोध्या आई हूं, बहुत इम्प्रेस हूं : पोलैंड की महिला श्रद्धालु
    पोलैंड से आई एक अन्य अतिथि ने कहा, मैं यहां पहली बार आई हूं। अयोध्या आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहां की भक्ति और लोगों के प्यार से बहुत इम्प्रेस हूं। उन्होंने जय श्रीराम का उदघोष भी किया। उनकी आवाज में भक्ति और उत्साह का ऐसा सम्मिश्रण था कि आस-पास मौजूद भारतीय श्रद्धालु भी भावविह्वल हो उठे।