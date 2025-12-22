फर्जी KCC बनाकर किसान को बनाया ठगी का शिकार, खाते से उड़ाए 2.95 लाख रुपये

संवाद सूत्र, दलसराय (अयोध्या)। फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के सहारे किसान के खाते से 2.95 लाख रुपये पार कर दिए गए। शुजागंज के फगौली कुर्मियान स्थित बैंक आफ बड़ौदा शाखा में बिना किसान की जानकारी के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बना कर यह ठगी की गई है।

बाराबंकी के टिकैतनगर प्रसावल गांव निवासी किसान गंगाराम का आरोप है कि उन्होंने कभी केसीसी के लिए आवेदन नहीं किया, इसके बावजूद बैंक आफ बड़ौदा फगौली कुर्मियान शाखा में उनके फर्जी अभिलेखों के आधार पर उसके नाम से केसीसी तैयार करा कर धनराशि निकाल ली गई।

धोखाधड़ी की जानकारी उस समय हुई, जब वह खतौनी लेकर खाद लेने गये। वहां खाते की स्थिति पता चलते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानकारी लेने के लिए वह जब बैंक पहुंचे तब पूरा मामला प्रकाश में आया।