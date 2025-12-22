Language
    फर्जी KCC बनाकर किसान को बनाया ठगी का शिकार, खाते से उड़ाए 2.95 लाख रुपये

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    अयोध्या में एक किसान को फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाकर 2.95 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। साइबर अपराधियों ने किसान के खाते से यह रकम ...और पढ़ें

    फर्जी केसीसी बना कर किसान के खाते से पार किए 2.95 लाख रुपये।

    संवाद सूत्र, दलसराय (अयोध्या)। फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के सहारे किसान के खाते से 2.95 लाख रुपये पार कर दिए गए। शुजागंज के फगौली कुर्मियान स्थित बैंक आफ बड़ौदा शाखा में बिना किसान की जानकारी के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बना कर यह ठगी की गई है।

    बाराबंकी के टिकैतनगर प्रसावल गांव निवासी किसान गंगाराम का आरोप है कि उन्होंने कभी केसीसी के लिए आवेदन नहीं किया, इसके बावजूद बैंक आफ बड़ौदा फगौली कुर्मियान शाखा में उनके फर्जी अभिलेखों के आधार पर उसके नाम से केसीसी तैयार करा कर धनराशि निकाल ली गई।

    धोखाधड़ी की जानकारी उस समय हुई, जब वह खतौनी लेकर खाद लेने गये। वहां खाते की स्थिति पता चलते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानकारी लेने के लिए वह जब बैंक पहुंचे तब पूरा मामला प्रकाश में आया।

    किसान ने बैंक प्रबंधन को लिखित शिकायत देने के साथ ही पुलिस को भी प्रार्थनापत्र सौंपा है। बैंक आफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है।

    जांच की जा रही है। यदि जांच में बैंक कर्मियों या किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाती है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी रुदौली आशीष निगम ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच के लिए शुजागंज चौकी प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है।