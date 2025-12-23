फैजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव में प्रत्याशियों की बाढ़, दूसरे दिन 25 ने किया नामांकन
फैजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव में नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई। विभिन्न पदों के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुना ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अयोध्या। फैजाबाद बार एसोसिएशन मंगलवार को नामांकन के दूसरे दिन पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई और विभिन्न पदों के लिए भारी संख्या में नामांकन दाखिल हुए। सबसे अधिक भीड़ मंत्री पद पर देखने को मिली, जहां दावेदारों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने की चौखट पर पहुंच गई।
नामांकन से पहले प्रत्याशियों ने महाबली हनुमान के दर्शन-पूजन कर चुनावी समर में उतरने की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद सुबह 11 बजे से अध्यक्ष कक्ष में शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ, जो शाम चार बजे तक चलता रहा।
दूसरे दिन अध्यक्ष पद पर पूर्व अध्यक्ष रह चुके बब्बन प्रसाद चौबे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि अध्यक्ष पद पर अभी तक कोई नया चेहरा सामने नहीं आया है। इससे पूर्व सूर्यभान वर्मा और कालिका प्रसाद मिश्र नामांकन कर चुके हैं।
लगातार पूर्व अध्यक्षों के मैदान में उतरने से अध्यक्ष पद पर मुकाबला अनुभव बनाम अनुभव का बनता नजर आ रहा है। उपाध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार सिंह, अंजनी कुमार त्रिपाठी, राजेश कुमार पांडेय और रणधीर यादव ने अपनी दावेदारी पेश की।
वहीं मंत्री पद पर मुकाबला सबसे अधिक रोचक और कठिन होता दिख रहा है। अजय कुमार श्रीवास्तव ने दो सेट में नामांकन दाखिल किया, जबकि राजेश कुमार यादव, शैलेंद्र कुमार जायसवाल, विनोद कुमार सिंह, अजय कुमार वर्मा और योगेंद्र प्रसाद पांडेय ने भी अपना पर्चा भरा।
कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र प्रसाद तिवारी और अशोक कुमार दुबे ने नामांकन किया। संयुक्त मंत्री प्रथम पद पर मनोज कुमार सिंह, द्वितीय पद के लिए पीयूषमय त्रिपाठी और अखंड प्रताप यादव ने दावेदारी पेश की।
कार्यकारिणी ए में रामचंद्र यादव, बी में अभय प्रताप सिंह और कौशल कुमार, जबकि सी में मोहम्मद सलीम, गोपाल त्रिपाठी, प्रदीप कुमार सिंह, अमित कुमार और प्रमोद कुमार तिवारी ने नामांकन दाखिल किया।
