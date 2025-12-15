अयोध्या में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दौड़ा रहे वाहन, फिटनेस की भी नहीं है चिंता

संवाद सूत्र, अयोध्या। यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जनता में जागरूकता का अभाव है। नवंबर में आयोजित यातायात माह में हुई कार्रवाई के आंकड़े इसका उदाहरण हैं। हेलमेट एवं सीटबेल्ट को लेकर मनमानी से इतर वाहनों की फिटनेस व ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी लोग सचेत नहीं हैं।

एक माह के विशेष अभियान में 19 हजार से अधिक बाइक चालकों ने बिना हेलमेट के रफ्तार भरी। 94 का बिना फिटनेस एवं 556 वाहन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दौड़ते मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि वाहन चालकों को फिटनेस और डीएल की भी चिंता नहीं है।

यातायात निरीक्षक अजय यादव ने बताया कि यातायात माह में बिना हेलमेट के बड़ी संख्या में बाइक चलाते हुए लोग मिले, जिनका चालान किया गया। फिटनेस एवं डीएल के प्रति भी वाहन चालकों में लापरवाही साफ दिखी। वाहनों की फिटनेस सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के लिए आवश्यक है।

फिटनेस से यह सुनिश्चित होता है कि वाहन यांत्रिक रूप से ठीक है। इससे दुर्घटना का खतरा कम होने के साथ ही उत्सर्जन मानकों का पालन होता है। इसलिए परिवहन विभाग वाहनों का फिटनेस टेस्ट करता है। फिटनेस टेस्ट में ब्रेक, स्टीयरिंग, लाइट और टायर की जांच होती है।

परीक्षण में त्रुटि सामने आने पर उन्हें दूर करा कर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। फिटनेस प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने लायक है। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इसके बिना वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। डीएल चालक की योग्यता व सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रांग साइड चल रहे नौ डंपरों का चालान अयोध्याधाम के नये बस अड्डा के पास ओवरब्रिज के नीचे रांग साइड से आवागमन करने वाले बालू लदे नौ डंपरों का यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर चालान किया। एक डंपर पर सात हजार रुपये का चालान किया गया है। यातायात निरीक्षक ने बताया कि अधिकांश डंपर के नंबर प्लेट त्रुटिपूर्ण थे। कुछ नंबर प्लेट पर चालक ने कालिख लगा दी थी।