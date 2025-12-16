डॉ. वेदांती को अंतिम प्रणाम करने उमड़े लोग, सरयू में दी जाएगी जल समाधि
अयोध्या में डॉ. वेदांती को अंतिम प्रणाम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी में जल समाधि के साथ किया जाएगा। लोग उन्हें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या। पूर्व सांसद एवं मंदिर आंदोलन के नायक रहे डॉ. रामविलास दास वेदांती को अंतिम प्रणाम करने के लिए हिंदू धाम में सुबह से ही शिष्यों, श्रद्धालुओं एवं प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी।
इनमें शीर्ष पीठ राम वल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमार दास, तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, पूर्व सांसद विनय कटियार, एक अन्य पूर्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्त ,समाजसेवी विकास श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता बब्लू खान, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धर्माचार्य रहे।
डॉ. वेदांती के शिष्य एवं उत्तराधिकारी डॉ. राघवेश दास के अनुसार उन्हें तीसरे पहर पावन सलिला सरयू में जल समाधि दी जाएगी। इससे पूर्व शोभायात्रा के रूप में डॉक्टर वेदांती का शव सरयू तट तक ले जाया जाएगा।
हिंदू धाम में दोपहर से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने का इंतजार किया जाता रहा। डॉ. वेदांती का मुख्यमंत्री के गुरु अवेद्यनाथ से नजदीकी रिश्ता रहा है। उल्लेखनीय की डॉक्टर वेदांती का सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में साकेतवास हो गया।
