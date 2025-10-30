Language
    वृंदावन से दर्शन के लिए अयोध्या आ रही श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस पलटी, 8 घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    वृंदावन से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे 45 श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस बुधवार देर रात गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। 

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। वृंदावन से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे 45 श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस बुधवार देर रात गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। हादसे में बस सवार 8 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

    हादसा अयोध्या कोतवाली के रानोपाली चौकी क्षेत्र में बूथ नंबर-4 के पास यादव ढाबा के निकट हुआ। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।