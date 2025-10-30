वृंदावन से दर्शन के लिए अयोध्या आ रही श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस पलटी, 8 घायल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। वृंदावन से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे 45 श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस बुधवार देर रात गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। हादसे में बस सवार 8 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

हादसा अयोध्या कोतवाली के रानोपाली चौकी क्षेत्र में बूथ नंबर-4 के पास यादव ढाबा के निकट हुआ। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।