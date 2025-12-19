अयोध्या में 89.54 लाख रुपये से बनेंगे तीन द्वार, 10 प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे स्मार्ट क्लास

लालजी तिवारी, सोहावल (अयोध्या)। विधायक निधि से क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर बनने वाले तीन भव्य द्वारों और 10 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इसकी निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निर्धारित कर दी गई है। निर्माण इकाई तीन माह में इन सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लेगी। इसे बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है।

राममंदिर को जाने वाले अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाला भरत द्वार, अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसहा-डेरामूसी मार्ग पर शहीद देवीप्रसाद सिंह द्वार और महोली-मोहम्मदपुर मार्ग पर श्रीसिद्धेश्वरनाथ द्वार के लिए विधायक निधि से 24.72 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रत्येक प्रवेशद्वार के निर्माण पर 8.24 लाख रुपये व्यय होंगे।

इसके साथ ही 10 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के निर्माण के लिए कुल 64.82 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। सोखावां में 6.97 लाख, मजनावां में 6.44 लाख, बिसुनपुरसारा में 6.37 लाख, सुल्ताननगर में 6.51 लाख, पंडितपुर में 6.41 लाख, अरथर में 6.5 लाख, साल्हेपुरनिमेचा में 6.41 लाख, कटरौली में 6.44 लाख, बेनीपुर में 6.37 लाख और सलारपुर प्राथमिक विद्यालय में 6.40 लाख रुपये से स्मार्ट क्लास का निर्माण किया जाएगा।