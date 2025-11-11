'देश को नहीं चाहिए पार्ट टाइम PM और गृहमंत्री', दिल्ली ब्लास्ट के बाद संजय सिंह ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

जागरण संवाददाता, अयोध्या। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। होटल शाने अवध में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली में धमाके में नौ लोग मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर हैं। गृहमंत्री चुनावी दौरों में व्यस्त हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि वह आतंकियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने कहाकि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अचानक ऑपरेशन सिंदूर को रोक कर सेना के हाथों को बांध दिया। प्रधानमंत्री ने कहाकि देश पर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। इसलिए सरकार को साफ करना चाहिए कि पीएम अब ट्रंप से बात करेंगे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई। उन्होंने आतंकियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। रास सदस्य ने बताया कि पार्टी की रोजगार व सामाजिक न्याय दो यात्रा बुधवार से अयोध्या से आरंभ होगी, जो 24 नवंबर को प्रयागराज पहुंचकर समाप्त होगी। उन्होंने कहाकि सरयू से संगम तक की यात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार व सामाजिक न्याय दिलाना है।

कहा कि यूपी में सर्वाधिक बेरोजगारी है। पिछड़ों, अनुसूचितों और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा है। लोगों को जति-धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। उन्होंने गहन पुनरीक्षण अभियान को चुनावी घोटाला बताया। कहा, यूपी में दो करोड़ वोट काटने की तैयारी है।