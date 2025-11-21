Language
    दिल्ली धमाके की जांच के लिए UP के इस कॉलेज में ATS ने जुटाई कश्मीरी छात्र की डिटेल्स, कमेटी ने लगाई थी ये रोक

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली धमाके की जांच के तहत एटीएस ने रामनगरी स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एक कश्मीरी छात्र का विवरण जुटाया। यह वही छात्र है जिस पर पहले छात्राओं और महिला कर्मचारियों से छेड़खानी का आरोप लगा था, हालांकि कॉलेज की लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति ने उसे पहली गलती मानकर शपथ पत्र और कुछ प्रतिबंधों के साथ माफ कर दिया था।    

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। दिल्ली धमाके की जांच रामनगरी के राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज तक पहुंच गई है। दो दिन पहले एटीएस की एक टीम राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज के गंजा स्थित परिसर में पहुंची और यहां अध्ययनरत एक कश्मीरी छात्र का ब्योरा एकत्रित किया।

    यह वही कश्मीरी छात्र है, जिस पर छात्राओं व महिला कर्मचारियों के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था। हालांकि कालेज की लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति ने पहली गलती मानते हुए शपथ पत्र और कुछ स्थानों पर जाने से रोक लगाते हुए माफ कर दिया था।

    प्राचार्य सत्यजीत वर्मा ने एटीएस के आने और कुछ जानकारी मांगने की पुष्टि की है। कश्मीर के जयंतिपोरा निवासी छात्र कालेज के बायोकेमेस्ट्री विभाग में पहली जनवरी से अध्ययनरत है।