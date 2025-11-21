दिल्ली धमाके की जांच के लिए UP के इस कॉलेज में ATS ने जुटाई कश्मीरी छात्र की डिटेल्स, कमेटी ने लगाई थी ये रोक

दिल्ली धमाके की जांच के तहत एटीएस ने रामनगरी स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एक कश्मीरी छात्र का विवरण जुटाया। यह वही छात्र है जिस पर पहले छात्राओं और महिला कर्मचारियों से छेड़खानी का आरोप लगा था, हालांकि कॉलेज की लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति ने उसे पहली गलती मानकर शपथ पत्र और कुछ प्रतिबंधों के साथ माफ कर दिया था।