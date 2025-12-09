Language
    यूपी में बिजली राहत योजना पर उपभोक्ताओं ने उठाए सवाल, समय पर बिल जमा करने वालों को नहीं मिल रही छूट

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली राहत योजना को लेकर उपभोक्ताओं ने सवाल उठाए हैं। खासकर अयोध्या के उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर बिल जमा करने वालों को इस योजना ...और पढ़ें

    बिजली राहत योजना पर उपभोक्ताओं ने उठाए सवाल।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। बिजली बिल राहत योजना में बकायेदारों को सरचार्ज में पूरी तरह छूट दिए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता वेद प्रकाश राजपाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहाकि जो उपभोक्ता निर्धारित समय पर अपना बिल जमा करते हैं, उन्हें विद्युत निगम कोई छूट नहीं दे रहा है। ऐसे उपभोक्ता जो कनेक्शन लेकर मुफ्त की बिजली जला रहे हैं या कई महीने से बिल नहीं जमा करते, उन्हें निगम राहत प्रदान कर प्रोत्साहित कर रहा है।

    निर्धारित समय पर बिजली का बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं के बिल में प्रतिमाह बकाया धनराशि जोड़ दी जाती है और विविध प्रकार के शुल्क जोड़ कर कुल योग में से थोड़ी राहत प्रदान कर निगम गुमराह कर रहा है।

    उन्होंने बताया कि उनके जून माह के बिल में 118.87 रुपये की बकाया धनराशि व 631.57 रुपये विविध शुल्क जोड़ कर भेज दिया गया। इसी तरह प्रत्येक माह के बिल में कुछ न कुछ अतिरिक्त धनराशि जोड़ दी जा रही है।

    इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कई बार अधिशासी अभियंता प्रथम व फेसू प्रथम के उपखंड अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई, परंतु बिल में सुधार नहीं हो रहा। राजपाल ने कहाकि यह समस्या केवल उनकी नहीं है, लगभग सभी उपभोक्ताओं के बिल में अतिरिक्त धनराशि जुड़ी रहती है।

    इसी प्रकार मांग प्रभार (लोड) में लिए गए लोड से यदि थोड़ा भी अधिक हो जाता है तो उस मांग प्रभार पर अतिरिक्त धन वसूला जाता है और पेनाल्टी भी ली जाती है।

    जाड़े के दिनों में लोड में कमी होने पर भी उपभोक्ता को उस पर क्रेडिट या कोई लाभ नहीं दिया जाता है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता विनय कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर बैठक में होने से बात नहीं हो सकी।