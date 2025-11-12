राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारी के दौरान भी निर्बाध चलता रहेगा रामजन्मभूमि परिसर की बाउंड्रीवाल का निर्माण

मंदिर निर्माण समिति ने परिसर के अंदर के ही समस्त निर्माण 15 नवंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लेने को कहा है। इस कारण केवल एक दिन 25 नवंबर को ही बाउंड्रीवाल का निर्माण बाधित होने के आसार हैं। हालांकि अभी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। परिसर की लगभग 3400 मीटर लंबी चहारदीवारी का निर्माण कंक्रीट से कराया जा रहा है। इसमें पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसका भूमि पूजन गत दिनों गणेश चतुर्थी के दिन 27 अगस्त को हुआ था और ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय व एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने आधारशिला रखी थी।

ट्रस्ट ने चहारदीवारी का निर्माण कराने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआइएल) को दायित्व सौंपा है। ईआइएल ने पूरी चहारदीवारी को दो हिस्सों में विभक्त कर इसे दो निजी कंपनियों पीएमपी इंफ्राटेक लिमिटेड और बीएससी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा है।