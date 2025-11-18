Language
    CM योगी ने भी देखा राम मंदिर ध्वजारोहण का ट्रायल, 25 नवंबर को होगा भव्य समारोह का आयोजन

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में ध्वजारोहण के ट्रायल का निरीक्षण किया। 25 नवंबर को एक भव्य समारोह में ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्रायल का जायजा लिया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

    CM योगी ने भी देखा राम मंदिर ध्वजारोहण का ट्रायल।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। भव्य राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने वाले धर्म ध्वजा की तैयारी को परखने मंगलवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। वह उन-उन स्थानों पर गए, जहां प्रधानमंत्री काे जाना है। उन्होंने धर्म ध्वजा का ट्रायल भी देखा।

    सीएम के सामने ही कार्यदायी संस्था व सेना के जवानाें ने ध्वज को शिखर तक पहुंचाकर इसे निर्धारित ऊंचाई 190 फीट पर फहराया। सीएम इसे कौतुहल भरी दृष्टि से देखते रहे। इसमें लगभग पांच मिनट का समय लगा।

    ऑटोमैटिक सिस्टम प्रणाली से ही ध्वज को शिखर तक पहुंचाया गया। यह ध्वज मूल 25 नवंबर को फहराए जाने जाने वाले ध्वज का डमी है।

    इससे जुड़े अधिकारी ने बताया कि ट्रायल पूरा हो गया है। अब मूल ध्वज की पूजा करने के बाद इसे 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे।

    इस कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सड़कों को भी संवारने का काम तेजी से हो रहा है।