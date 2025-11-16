Language
    ध्वजारोहण समारोह से पहले PM के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे CM योगी, तैयारियों का लेंगे जायजा

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। समारोह शांतिपूर्वक हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

    पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने 18 को आएंगे सीएम योगी।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 नवंबर को अयोध्या आएंगे। वह रामलला के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन-पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर परिसर में हो रही तैयारी को परखेंगे।

    वह मंदिर परिसर में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं से मंत्रणा कर पीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे।

    सीएम ही पीएम के संभावित रोड शो पर अंतिम निर्णय लेंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या आने से लेकर उनके मंदिर पहुंचने व वापस जाने तक के संपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी को परखेंगे।

    सीएम के यहां पूर्वाह्न 11 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि उनका कार्यक्रम अभी नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा कि वह तीन से चार घंटे रामनगरी में प्रवास करेंगे। संतों से भेंट कर सकते हैं।

    पीएम का प्लेन साकेत महाविद्यालय में उतारने की योजना है। इसकी तैयारी भी चल रही हैं। यहां से वह रोड शो करते हुए मंदिर परिसर जा सकते हैं।