ध्वजारोहण समारोह से पहले PM के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे CM योगी, तैयारियों का लेंगे जायजा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 नवंबर को अयोध्या आएंगे। वह रामलला के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन-पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर परिसर में हो रही तैयारी को परखेंगे।

वह मंदिर परिसर में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं से मंत्रणा कर पीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। सीएम ही पीएम के संभावित रोड शो पर अंतिम निर्णय लेंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या आने से लेकर उनके मंदिर पहुंचने व वापस जाने तक के संपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी को परखेंगे।