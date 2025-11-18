CM योगी ने ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का लिया जायजा, 25 नवंबर को होगा PM मोदी का आगमन

संवाद सूत्र, अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी में विराजे बजरंगबली के दर्शन-पूजन से की। यहां से वह रामजन्मभूमि परिसर पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामलला के दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से जुड़ी तैयारियों को ध्यान में रखकर संपूर्ण रामजन्मभूमि परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

बैठक में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, मंडलायुक्त राजेशकुमार, आजी प्रवीणकुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी गौरव ग्रोवर आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साकेत महाविद्यालय भी गए और महाविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री का हेलीकाप्टर उतरने के लिए बन रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया।

जय श्रीराम से गूंजा पूरा परिसर रामलला के दर्शन के बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकले, तो बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान जयश्रीराम के नारे से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा।

हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत रामकथा पार्क के सामने स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही सहित महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, रामचंद्र यादव, अमित सिंह चौहान, अभय सिंह एवं चंद्रभानु पासवान, जिला भाजपाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव आदि रहे।

सप्तर्षियों के भी मंदिर में पूजन-प्रार्थना करेंगे पीएम ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर को ध्वजारोहण से पूर्व राम मंदिर से लगे सप्तर्षियों तथा श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के मंदिर में भी पूजन-प्रार्थना करेंगे।

प्रधानमंत्री के करीब चार घंटे के प्रवास का समापन राम मंदिर परिसर में ही उनके उद्बोधन से होगा। मिश्र के अनुसार मुख्य आयोजन का मुहूर्त मध्याह्न 11:58 बजे से एक बजे तक होगा। इस अवसर पर समारोह में आमंत्रित सात से आठ हजार अतिथियों के उपस्थित रहने की उम्मीद है।

मॉक ड्रिल से तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को अंतिम स्पर्श दिए जाने के क्रम में लगातार दूसरे दिन माक ड्रिल किया गया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार यह ऐसा रिहर्सल था, जिससे राम मंदिर के शिखर पर सच में ध्वजारोहण एवं प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भ्रम हो रहा था।