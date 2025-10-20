Language
    श्रीरामलला के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी, जय श्रीराम से गूंजा परिसर; प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना की और महंत प्रेमदास से मिले। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि में श्रीरामलला के दर्शन किए, आरती उतारी और प्रदेश की उन्नति की प्रार्थना की। मंदिर से बाहर निकलने पर श्रद्धालुओं ने उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।

    Hero Image

    माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सोमवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए

    जागरण टीम, अयोध्या। भव्य दीपोत्सव संपन्न होने और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हुए श्रीराम भक्त हनुमान से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास से भी मुलाकात की।

    मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर “जय श्रीराम” के उद्घोष से गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से उनका स्वागत किया।

     

    श्रीरामलला के दरबार में लगाई हाजिरी


    हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की।

     

    राम दरबार में दर्शन-पूजन के बाद किया श्रद्धालुओं का अभिवादन


    मुख्यमंत्री ने राम दरबार में भी दर्शन-पूजन कर प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण की प्रार्थना की। दर्शन के उपरांत जब वे मंदिर परिसर से बाहर निकले तो श्रद्धालुओं ने जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को आशीर्वाद दिया।

     

    प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं


    अयोध्या प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखी व समृद्ध जीवन की कामना की।