सीएम ने राम की पैड़ी पर संतों, आगंतुकों व अतिथियों संग किया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दीदार

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। दीपोत्सव 2025 में प्रज्ज्वलित दीपों संग मुख्य आयोजन स्थल राम की पैड़ी पर 'आध्यात्मिक वर्षा' हुई, जिसमें मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने संत-महंत संग रामायण के सभी कांड पर आधारित प्रसंगों का अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भगवान श्रीराम के संपूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित रामायण थ्रीडी प्रोजेक्शन मैपिंग लाइव परफॉर्मेंस के साथ भव्य लेजर शो भी हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने संतों-महंतों व सरकार के मंत्रियों संग दीप प्रज्ज्वलित किया।

रामायण के सभी कांड के प्रसंग का वर्णन देख अभिभूत हुई अयोध्या

मुख्य आयोजन स्थल 'राम की पैड़ी' पर अतिथियों, आगंतुकों व मेजबानों ने 'आध्यात्मिक वर्षा' में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। यहां रामायण के सभी कांड (बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड) का वर्णन करते हुए कलाकारों ने अलौकिक प्रस्तुति दी। लेजर शो के मध्य यहां सभी कांड के प्रसंगों का जिक्र करते हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से हर दर्शकों का दिल जीत लिया। रामराज है फिर से लाना... आदि धुन पर कलाकारों की प्रस्तुति को हर कोई अपने मोबाइल में कैद करता रहा। यह प्रसंग देख अभिभूत हुई अवधपुरी से अनवरत 'श्रीराम, जय राम, जय जय श्रीराम' की गूंज गूंजती रही।

1100 स्वदेशी ड्रोन ने आकाश में रामायण के विविध प्रसंगों की पेश की झलकियां

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से राम की पैड़ी पर 1100 स्वदेशी ड्रोन ने आकाश में रामायण के विविध प्रसंगों की झलकियां पेश कीं। संगीत व रोशनी से सजे लेजर शो में प्रभु श्रीराम के जीवन व आदर्शों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से चित्रित किया गया। इसमें जयश्रीराम, धनुर्धारी श्रीराम, श्रीराम संग मां सीता, भैया लक्ष्मण, संकट मोचन हनुमान, पुष्पक विमान, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी अनेक मनमोहक आकृतियां शामिल रहीं। हर हृदय से राम की गूंज आकाश तक गूंज उठी। यह प्रस्तुति देख हर किसी ने योगी सरकार के नेतृत्व में उप्र पर्यटन विभाग के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

राम नाम पर झूम उठी अयोध्या

राम की पैड़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्री रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता के श्रीराम, जय श्रीराम, अयोध्या नायक प्रभु श्रीराम, दशरथ नंदन रघुवर राम, राम में है सीता और सीता में है राम आदि गीतों के बोल जब गुंजायमान हो रहे थे तो समूची अयोध्या राम नाम पर झूम रही थी। मानों एक बार पुनः त्रेता का दीदार इस कलियुग में करने को मिल गया।