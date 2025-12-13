CEC ज्ञानेश कुमार ने सपरिवार किया रामलला का दर्शन, हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली का भी लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, अयोध्या। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार शनिवार को व्यक्तिगत यात्रा पर परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सीधे राम मंदिर में पहुंच कर रामलला व राजा राम का दर्शन किया। इसके बाद वह हनुमानगढ़ी भी गए और बजरंगबली का दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया।

सुबह लगभग 11 बजे रामजन्मभूमि परिसर पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार का राम मंदिर में पहुंचने पर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने स्वागत किया और उन्हें भूतल पर रामलला व प्रथम तल पर राम दरबार का दर्शन कराया।

सीईसी के साथ उनके माता-पिता, पत्नी और परिवार के सदस्य व चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी भी साथ रहे। ट्रस्ट की ओर से सभी लोगों को विशेष प्रसाद भी दिया गया। इसके बाद सीईसी ने ट्रस्ट महासचिव चंपतराय, सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र, मंडलायुक्त राजेश कुमार, महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे, राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव सहित अन्य अधिकारियों के साथ रामजन्मभूमि परिसर का भ्रमण किया।

इस दौरान परकोटे के मध्य निर्मित छह देवी-देवताओं व शेषावतार मंदिर और सप्त ऋषियों के मंदिरों का भी दर्शन-पूजन किया। मंदिरों के दर्शन के समय निर्माण की भव्यता देख कर सीईसी काफी प्रसन्नचित नजर आए और परिसर में हरित विकास से संबंधित कार्यों की उन्होंने सराहना भी की।