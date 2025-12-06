BSNL के सिम कार्ड की खरीद-बिक्री पर लगी अघोषित रोक, अधिकारियों ने बताई वजह

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। सरकारी क्षेत्र की संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सिम कार्ड की खरीद-बिक्री पर अघोषित रूप से रोक लग गई है। सॉफ्टवेयर पर उपभोक्ताओं का विवरण व सिम कार्ड का डाटा अपलोड न हो पाने की वजह से विभागीय कर्मियों के साथ फ्रैंचाइजी व उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसका कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सॉफ्टवेयर में डाटा फीडिंग संभव न हो पाने के कारण न तो नए सिम की बिक्री हो पा रही, न ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की प्रक्रिया संपन्न हो पा रही है। पिछले पांच दिनों से ऐसी स्थिति बताई जा रही है।

बीएसएनएल की ओर से अपने कार्यालयों व फ्रैंचाइजी (अधिकृत विक्रेता) के माध्यम से मोबाइल उपभोक्ताओं को सिम कार्ड की बिक्री की जाती है। फ्रैंचाइजी को प्रति सिम कार्ड खरीद-बिक्री पर कमीशन दिया जाता है। बीएसएनएल अयोध्या परिमंडल के अयोध्या व अंबेडकरनगर जिले में लगभग दो सौ फ्रैंचाइजी हैं।

एक फ्रैंचाइजी ने बताया कि मोबाइल उपभोक्ताओं के नया सिम कार्ड खरीदने या किसी दूसरी संचार कंपनी का नंबर पोर्ट कराने या सिम खो जाने पर नया सिम कार्ड निर्गत करने पर संचार आधार नामक विभागीय सॉफ्टवेयर पर फोटो व संपूर्ण विवरण को फीड करना पड़ता है।

गत एक दिसंबर से सॉफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग नहीं हो पा रही है। निगम के अधिकारियों से पूछने पर बताया गया कि मुख्यालय स्तर से पुराने साफ्टवेयर को अपग्रेड कर दूसरा साफ्टवेयर लांच किया जा रहा है। उस साफ्टवेयर का अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। इस कारण विवरण नहीं दर्ज हो पा रहा है।