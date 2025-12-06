Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL के सिम कार्ड की खरीद-बिक्री पर लगी अघोषित रोक, अधिकारियों ने बताई वजह

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    सरकारी संचार कंपनी बीएसएनएल के सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लग गई है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं का डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है। पिछ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    BSNL के सिम कार्ड की खरीद-बिक्री पर लगी अघोषित रोक।

    लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। सरकारी क्षेत्र की संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सिम कार्ड की खरीद-बिक्री पर अघोषित रूप से रोक लग गई है। सॉफ्टवेयर पर उपभोक्ताओं का विवरण व सिम कार्ड का डाटा अपलोड न हो पाने की वजह से विभागीय कर्मियों के साथ फ्रैंचाइजी व उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसका कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सॉफ्टवेयर में डाटा फीडिंग संभव न हो पाने के कारण न तो नए सिम की बिक्री हो पा रही, न ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की प्रक्रिया संपन्न हो पा रही है। पिछले पांच दिनों से ऐसी स्थिति बताई जा रही है।

    बीएसएनएल की ओर से अपने कार्यालयों व फ्रैंचाइजी (अधिकृत विक्रेता) के माध्यम से मोबाइल उपभोक्ताओं को सिम कार्ड की बिक्री की जाती है। फ्रैंचाइजी को प्रति सिम कार्ड खरीद-बिक्री पर कमीशन दिया जाता है। बीएसएनएल अयोध्या परिमंडल के अयोध्या व अंबेडकरनगर जिले में लगभग दो सौ फ्रैंचाइजी हैं।

    एक फ्रैंचाइजी ने बताया कि मोबाइल उपभोक्ताओं के नया सिम कार्ड खरीदने या किसी दूसरी संचार कंपनी का नंबर पोर्ट कराने या सिम खो जाने पर नया सिम कार्ड निर्गत करने पर संचार आधार नामक विभागीय सॉफ्टवेयर पर फोटो व संपूर्ण विवरण को फीड करना पड़ता है।

    गत एक दिसंबर से सॉफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग नहीं हो पा रही है। निगम के अधिकारियों से पूछने पर बताया गया कि मुख्यालय स्तर से पुराने साफ्टवेयर को अपग्रेड कर दूसरा साफ्टवेयर लांच किया जा रहा है। उस साफ्टवेयर का अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। इस कारण विवरण नहीं दर्ज हो पा रहा है।

    विवरण नहीं दर्ज हो पाने से सिम कार्ड का व्यवसाय ठप पड़ गया है। इससे निगम को तो बड़ा नुकसान हुआ ही है, अधिकृत विक्रेताओं की भी आय नहीं हो पा रही है।

    बीएसएनएल के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया था, परंतु वह समुचित कार्य नहीं कर रहा था। शुक्रवार तक उसकी तकनीकी अड़चन दूर की जानी थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सका है। शनिवार तक समस्या समाप्त हो जाने की संभावना है।