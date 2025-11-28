Language
    किसान एक्सप्रेस में बम की सूचना किसने फैलाई? AC कोच में बैठा था वो शख्स, पास मिला दवाओं का एक पर्चा

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    फिरोजाबाद से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। जांच में सूचना झूठी निकली। एक यात्री ने अफवाह फैलाई, जो डिप्रेशन का मरीज बताया गया है। ट्रेन पटरंगा स्टेशन पर एक घंटे से अधिक समय तक रुकी रही, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और अन्य ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। पुलिस ने यात्री को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटरंगा (अयोध्या)। फिरोजाबाद से धनबाद जाने वाली किसान एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। रेलवे सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने बम निरोधक दल की सहायता से पड़ताल की, जिसमें सूचना फर्जी निकली। ट्रेन की बोगी में कोई विस्फोटक अथवा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

    पुलिस सूचना देने वाले यात्री से पूछताछ कर रही है। वह अवसाद का मरीज बताया गया है। इस बीच एक घंटे से अधिक तक ट्रेन पटरंगा स्टेशन पर खड़ी रही और यात्री दहशत में रहे। मुख्य लाइन पर ट्रेन खड़ी जाने से अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ।

    गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब किसान ट्रेन में बम होने की सूचना फैल गई। ट्रेन को पटरंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-एक पर रोक दिया गया। कुछ ही देर में स्टेशन पर पुलिस प्रशासन व रेलवे सुरक्षा एजेंसियों का जमावड़ा लग गया।

    किसने फैलाई थी बम की सूचना?

    एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, रुदौली सीओ आशीष निगम के साथ जीआरपी एवं आरपीएफ टीम भी डाग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता के साथ मौके पर पहुंच गई। टीमों ने ट्रेन की हर बोगी में जाकर सघन जांच की। अचानक फैली अफवाह से यात्रियों में दहशत मच गई। लोग बोगियों को छोड़ कर प्लेटफार्म पर आ गए। बम की अफवाह ट्रेन की वातानुकूलित बोगी में सवार एक युवक ने फैलाई थी। पुलिस ने उसे मौके पर ही पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

    युवक झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है, जो देहरादून में बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। उसके पास से दवाओं का पर्चा मिला है, जिसकी मदद से पुलिस से संबंधित चिकित्सक से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि युवक डिप्रेशन का गंभीर मरीज है। उसे पैनिक अटैक आते हैं।

    सीओ रुदौली ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने पूरी बोगी की विधिवत पड़ताल की है। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। युवक को पूछताछ के लिए जीआरपी बाराबंकी अपने साथ ले गई है। करीब एक घंटे की जांच के बाद यात्रियों को दोबारा ट्रेन में बैठा कर रवाना कर दिया गया।